Venter markeringer mot 52 nye bomstasjoner i hovedstaden

Bomstasjoner, bompenger og bypakker har vært heftig debattert over store deler av landet de siste månedene. Natt til lørdag åpnet 52 nye bomstasjoner i Oslo. Bommene er fordelt på tre såkalte ringer: Indre ring, Osloringen og Bygrensen.

Nasjonalt er det åtte nye bompengeprosjekter som åpner i løpet av 2019, foruten prosjekter i Oslo og Bergen:

Bompenger i Nedre Glomma-regionen som en del av bymiljøpakkene.

På E18 mellom Tvedestrand og Arendal.

På E6 mellom Kolomoen og Moelv.

På E134 i Buskerud.

Ryfast i Rogaland.

På Fylkesvei 17 i Steinkjer.

I 2019/2020 på E18 mellom Rugtvedt og Dørdal i Telemark.

En del av Oslopakke 3

De nye bomstasjonene kommer etter tidligere forlik om Oslopakke 3 i 2016 og 2017. Hensikten med det nye systemet er å spre bompengebelastningen på flere.

Lørdag er det ventet markeringer ved de nye bomstasjonene fra både Frp og Folkeaksjonen Nei til mer bompenger (FNB).

Klokka 9 lørdag morgen møtte Frps førstekandidat i Oslo, Aina Stenersen, og en håndfull støttespillere opp ved en av de nyåpnede bomstasjonene på Helsfyr.

– Dette bomprosjektet er hinsides all fornuft. Raymond Johansen (Ap) og byrådet hans skal nå bruke bilistene som en melkeku for investeringer og drift som kommunen burde finansiert selv, sa hun til NTB fredag.

Oslopakke 3 er et prosjekt framforhandlet mellom staten, Akershus fylkeskommune og Oslo kommune. Pakken er en del av Nasjonal transportplan som er vedtatt av Stortinget.

Under Frps regjeringstid har antallet bomstasjoner økt med 44 prosent. Partiets samferdselspolitikere på Stortinget framholder at det skyldes manglende stortingsflertall for fjerning av ordningen.

Til sammen er det dermed 83 bomstasjoner i hovedstaden.

Veiprising kan erstatte dagens avgiftssystem med bompenger, drivstoffavgifter, engangsavgift og trafikkforsikringsavgift. En utfordring har vært å ivareta personvernet, men Datatilsynet mener nå at dette kan løses. Det kan bety at veiprising kan være på plass om fem-seks år.

I de nye bompengeprosjektene blir elbilene behandlet ulikt. Elbilforeningen ba i fjor høst om ikke å ødelegge incentivene for å kjøpe elbiler.

– Myndighetene har satt som mål at alle nye biler som selges i Norge fra 2025, skal være nullutslippsbiler. Nå er vi godt på vei mot å oppnå målet, men innføring av bomavgift for elbiler vil stoppe denne utviklingen. Bomavgiften er det viktigste insentivet lokalt for at familier kjøper elbil, sa kommunikasjonsleder Petter Haugneland i Norsk elbilforening den gang.

I Oslo blir det innført bompenger for elbiler.