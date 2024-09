– Stengingen av kollektivfeltet førte til køer på E18 vestfra, derfor er det bra at vi kan gjøre noe med dette så raskt. Nå åpner vi for at elbilene kan kjøre i kollektivfeltet i helgene allerede fra i morgen, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap).

Det ble innført elbilforbud i kollektivfeltene 6. mai, noe som har skapt utfordringer og køer på veiene vest for Oslo.

I samråd med Statens vegvesen ble det derfor bestemt at elbilene skal slippes tilbake i kollektivfeltet i helgene. Dette gjelder på strekningen E18 fra Asker til Lysaker, opplyser Nygård.

Les også Kollektivfeltet på E18 åpnes opp for elbiler i helgene

Åpner kollektivfeltene flere steder snart

– Dette gjør vi for å lette presset på veinettet og redusere køene i vestkorridoren i helgene. Jeg er glad for at Statens vegvesen har kastet seg rundt slik at ordningen kommer plass allerede nå, sier Nygård.

Det ble kjent i slutten av august at elbilene kunne få bruke kollektivfeltet i helgene, men det har ikke vært kjent når dette skulle skje.

Tilsvarende åpning for elbiler i kollektivfeltet på det øvrige riksveinettet i og rundt Oslo i helgene kommer også «om litt», opplyser samferdselsministeren.

Ring 1 er stengt

Elbilene ble kastet ut av kollektivfeltene for å redusere biltrafikken til og i Oslo i forbindelse med at ring 1 er stengt i tre år.

Ordførerne i Asker og Bærum og fylkesordføreren i Akershus mener at helgeåpning av kollektivfeltet ikke er nok, og at elbiler med minst to passasjerer bør få bruke kollektivfeltene til enhver tid, skriver NRK.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonsørinnhold Sikret milliardkontrakt: skal ansette 100-150 innen mai