Innstiller togavganger ut dagen – full stans i hele landet

Togene må stå stille til situasjonen er avklart, opplyser Bane Nor. Det er systemet for kommunikasjon mellom togene og toglederne, som er rammet.

– Når det ikke fungerer som det skal, må vi ta ned trafikken, forteller pressevakt Øystein Stavdal Paulsen til NTB.

Han opplyste onsdag morgen at togene som var underveis, fikk kjøre til endestasjonene sine med lav hastighet.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonsørinnhold Eva koder Norge tryggere: – Jeg var usikker på om jeg hadde ferdighetene som trengtes

Bane Nor meldte om feilen klokka 7.55 første juledag. Det er ikke kjent hvor lang tid det kan ta å få fikset feilen.

– De driver fortsatt med feilsøking. De vet ikke hvor feilen er, forteller pressevakten rett før klokka 13.

Det er varslet en ny oppdatering fra Bane Nor klokken 20 onsdag.

Innstilles ut dagen – setter ikke opp busser

Både på Bergensbanen og Dovrebanen er togtrafikken innstilt ut dagen, skriver Aftenposten.

«Vi innstiller våre tog på Dovrebanen i kveld uten alternativ transport. Øvrige operatører gjør det samme på sine fjerntogstrekninger», skriver SJ i en melding til sine kunder onsdag ettermiddag.

Vy bekrefter at dette også gjelder Bergensbanen. Kaja Rynning Moen i togselskapet forteller til Bergens Tidende at dette går utover 1700 passasjerer som skulle reist på strekningen begge veier.

På Dovrebanen må passasjerene klare seg selv. SJ opplyser til TV 2 at de ikke setter opp busser for avgangene.

– SJ Norge setter ikke opp alternativ transport på Dovrebanen i kveld på grunn av for få busser, sier direktør for kommunikasjon og myndighetskontakt i SJ Norge, Randi Ness, til TV 2.

Go-Ahead bekrefter til Stavanger Aftenblad at også de innstiller alle regiontog ut dagen, fordi det ikke er varslet ny informasjon før klokken 17.

– Det er etter at flere av våre tog skal gå. Derfor innstiller vi alle regiontog ut døgnet. Vi kan ikke dekke alternativ transport, sier pressekontakt Oda Riska i Go-Ahead til avisen.

– Rett til å bli fraktet dit du skal

Les også Togpassasjerer kan gå glipp av 100 mill. i året

– Jeg forstår godt at det er en fortvilende situasjon for dem som skal ut å reise i dag, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) til NTB.

Han legger til at han har vært i prat med Bane Nors konsernsjef.

– Som passasjer har du rett til å bli fraktet dit du skal når toget er innstilt, sier Nygård etter at togtrafikken i Norge har vært lammet i mange timer onsdag.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonse Schneider Electric lanserer ny elbillader

– Bane Nor har satt krisestab og jobber for fullt for å løse problemet. Departementet er i dialog med Bane Nor, som holder oss fortløpende orientert, sier Nygård videre.

Prøver å skaffe busser

– Hele landet er stengt for togtrafikk. Du må regne med forsinkelser, og at noen tog kan bli innstilt. Dette skyldes en feil i kommunikasjonssystemet, opplyser Vy.

Togselskapet er i full gang med å skaffe busser, forteller kommunikasjonssjef Kaja Rynning Moen til NTB noe etter klokka 10.

– Vi har fått en del på plass. De kjører til de nærmeste stasjonene til Oslo S, sa hun.

Blant annet gjaldt dette til Moss.

Folk kan ta taxi

Les også Nordlandsbanen: Mangler lokomotiver – innstiller alle nattog

Vy har også ordnet maxitaxier for andre strekninger. Der hvor selskapet ikke har ordnet noe, kan reisende selv bestille taxi, opplyser kommunikasjonssjefen.

– Premisset er at det ikke er satt opp alternativ transport og at de har billett, sier Moen.

De reisende må selv legge ut for taxituren, og de må få en kvittering og så sende et krav til Vys kundesenter.

I flere medier har togpassasjerer på Oslo S uttrykt frustrasjon over dårlig informasjon fra Vy.

– Vi jobber med å få folk til Oslo S. De ansatte har rett og slett ikke kommet seg dit fordi det ikke går tog, sier kommunikasjonssjefen.

Ifølge NRK kan passasjerer mellom Oslo og Bergen få dekket flybillett fordi Vy ikke har fått satt opp buss på strekningen.

I alle deler av landet

– Det er full stans i togtrafikken i hele landet på grunnet feil på kommunikasjonssystemet mellom togene og toglederne. Ingen tog går foreløpig fra utgangsstasjon, opplyser Go-Ahead , som trafikkerer blant annet Sørlandsbanen.

– Det er feil med kommunikasjonen mellom togleder og tog. Enkelte samtaler blir ikke koblet opp og man får automatisk svarer at mottaker ikke kan nås. Dette medfører stans i togtrafikken fram til feilen er rettet, skriver SJ Nord.

Selskapet driver blant annet trafikken på Dovrebanen og Nordlandsbanen.

Begge selskap har bestilt busser for å sette inn for togene.

Feilen omfatter også trafikken så langt nord som på Ofotbanen.