– Togene på Nordlandsbanen er gamle og skulle ideelt sett vært faset ut. Dette var vurderingen allerede før den tragiske ulykken skjedde på Nordlandsbanen i oktober i fjor, opplyser Norske Tog , som eier alle persontog i Norge og leier ut videre til togselskapene.

I oktober i fjor avsporet ett av de få lokomotivene på Nordlandsbanen, som ble ødelagt av skadene. Nylig ble det også kjent at alle reservetog for tiden er i drift på jernbanen, som gjør den svært sårbar.

Norske Tog har bestilt nye fjerntog som skal erstatte de gamle, men det tar fem år før disse leveres på Nordlandsbanen. Norske Tog jobber iherdig for å få på plass en midlertidig løsning.

Utålmodig

– Vi deler utålmodigheten etter å få på plass nye tog på denne strekningen. Vi forsøker nå å finne en midlertidig løsning for togmateriell på Nordlandsbanen fram til de nye fjerntogene er på plass, sier administrerende direktør i Norske tog, Øystein Risan.

Nordlandsbanen, Rørosbanen og Raumabanen bruker diesellokomotiv, i motsetning til de fleste strekningene i Sør-Norge som bruker elektriske tog. Dette gjør det vanskeligere å få på plass nye tog.

For å få på plass nye tog på Nordlandsbanen, må de leies. To ganger tidligere har Norske Tog forsøkt dette, uten hell. I desember sendte selskapet ut en tredje forespørsel, der kun ett bud kom inn. Etter en grundig vurdering viste det seg at lokomotivene som ble tilbudt, ikke møtte tilstrekkelige kvalifikasjoner. Risan sier det var svært skuffende at de måtte avvise tilbudet.

– Jobber fulltid med dette

Selskapet har nå etterspurt ledige diesellokomotiv fra alle de største utleieselskapene, og etterspurt norske og tyske godsselskaper om det finnes godstog som kan bygges om til persontrafikk. I tillegg har de bedt selskapet som ble avvist om å levere et nytt tilbud med de nødvendige kravene innfridd.

– Vi har ikke gitt opp håpet om å finne en løsning for å bedre materiellsituasjonen på Nordlandsbanen fram til de nye fjerntogene er på plass. Vi gjør alt vi kan for å finne en løsning, og har ansatte som jobber fulltid med dette. Dersom det finnes lokomotiv vi kan leie, skal vi finne dem, sier Risan.

Nordlandsbanen var i januar stengt i over en uke på grunn av ras, rasfare og uvær. Det ble satt inn buss for tog flere strekninger.