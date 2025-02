– Denne situasjonen medfører store økonomiske kostnader for oss. Vi har utgifter i millionklassen med tapte inntekter og store ekstrautgifter til alternativ transport, sier kommunikasjonsdirektør Randi Ness i SJ Norge til Adresseavisen.

SJ overtok trafikken på Dovrebanen og Nordlandsbanen under pandemien i 2020. I august 2023 kollapset Randklev bru og var stengt i ti måneder med buss for tog for passasjerene.

Etter åtte måneder med vanlig trafikk stengte Dovrebanen igjen 22. januar i år. Da ble Otta bru skadet som følge av isdanning og høy vannstand i Ottaelva. Broen flyttet seg opptil 15 centimeter, og det ble en ny runde med buss for tog.

Bane Nor har anslått at broen først kan åpne i april. Tirsdag kommer de med en oppdatering om situasjonen.

– Vi vet av erfaring at mange kunder velger andre reisealternativer enn tog når det blir buss for tog på deler av strekningen. I tillegg vet vi også at det tar tid å få kundene tilbake når vi begynner å kjøre tog hele veien igjen, sier Ness.