Thor Gjermund Eriksen sa denne uken at de vil ha en intern evaluering. Det holder ikke for verken Go-Ahead Nordic eller SJ, skriver Aftenposten.

– Vi vil insistere på en ekstern evaluering av hendelsen. Både foranledningen, og løsningen Bane Nor la på bordet. Vi stiller oss tvilende til at denne situasjonen ble håndtert på best mulig måte, sier kommunikasjonsansvarlig Oda Riska hos Go-Ahead Nordic.

Det samme skriver direktør Rikke Lind i et brev sendt til samferdselsminister Jon Ivar Nygård.

– SJ ser svært alvorlig på det som har skjedd og mener statsråden må sørge for at det blir gjennomført en evaluering av dagens hendelse, av en ekstern, uhildet aktør.

Rundt 60.000 passasjerer ble rammet da togtrafikken sto stille første juledag, anslår togselskapene.

Årsaken til at togtrafikken stanset helt opp, var en feil på kommunikasjonssystemet mellom togledere og togene. Ifølge Bane Nor er denne feilen knyttet til en feil på en brannmur som sikrer den digitale infrastrukturen.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) har innkalt Jernbanedirektoratet, Statens jernbanetilsyn og Bane Nor til et møte i om togstansen 7. januar. Samtidig har togselskapene varslet at de vil sende erstatningskrav til Bane Nor.