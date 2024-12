Utvalg: Slutt med brev i postkassa

Et flertall i regjeringens hurtigarbeidende utvalg som skulle vurdere postsystemets framtid, går inn for at vanlige folk ikke lenger skal få brev rett i postkassa, men at de må hentes på et hentested, som post i butikk, skriver de i en pressemelding.

De som trenger postkasselevering, skal likevel få muligheten til å få det.

Mindretall vil ha post i postkassen

Mindretallet i utvalget på én person, går motsatt vei og mener posten som hovedregel må leveres i postkassa, men at man bør kunne velge å få den utlevert på et hentested.

Postutvalget ble satt ned av samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) i januar og er blitt ledet av direktør Elisabeth Aarsæther i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Mandag ble utvalgets rapport overlevert til Nygård.

– Fallet i brevmengden de siste årene har vært ekstremt stort, noe som innebærer at kostnaden per gjenværende brev som blir sendt, blir svært høy. Med denne utredningen er et viktig kunnskapsgrunnlag for fremtidens postregulering på plass. Jeg ser fram til å lese rapporten og mener dette arbeidet gir et godt grunnlag for den videre prosessen, sier Nygård.

Beredskap

Aarsæther sier på sin side at anbefalingen vil sørge for at Norge fortsatt har et solid postsystem, og at det gir svært viktig beredskap.

– Imidlertid mener vi at det er på høy tid å endre statens bruk av både penger og regulering for å sikre både dagens og fremtidens behov, og bidra til at flere aktører kan tilby tjenester. Vi håper at vårt arbeid kan bidra til et fremtidsrettet og bærekraftig postsystem for Norge, sier utvalgslederen.

Den siste tiden har flere kommuner testet ut tjenesten «På dørterskelen» der postbudet har banket på døra til eldre og levert brev og informasjon. Flertallet vil droppe tjenesten som statlig finansiert posttjeneste, men støtter et slikt tilbud på kommersielt grunnlag.

Mindretall

Det er Fagforbundets utvalgsmedlem, Gerd Øiahals, som går imot flertallets anbefaling. Hun mener det er en dårlig løsning at folk kun skal kunne hente posten i butikk eller på annet hentepunkt.

– Mange av dem som trenger å få post helt hjem, er folk med lav digital kompetanse. Faren er stor for at mange ikke vil forstå at de må ta et aktivt valg for å få brevene hjem, og mange vil ikke mestre den digitale løsningen man eventuelt må bruke. Det er alvorlig hvis bestemora di ikke får innkalling til legetimen, sier hun i en pressemelding.

Hun vil istedenfor ha fast postlevering i postkassa for alle en gang i uka.