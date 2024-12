Saken etterforskes som grov sabotasje, opplyser politiet på en pressekonferanse 2. juledag.

Skipet det er snakk om, seiler under flagget til Cookøyene og heter Eagle S, melder Reuters. Finske og estiske myndigheter mener skipet er del av den russiske «skyggeflåten», skip Russland bruker for å omgå sanksjoner.

– I tillegg til å omgå sanksjoner er skyggeflåten en sikkerhetstrussel i Østersjøen, og vi kan ikke bare sitte stille og se på, sier Estlands utenriksminister Margus Tsahkna.

Han opplyser at det også er skader på infrastruktur for ubåter og sier at kabelbruddene bør regnes som et angrep mot kritisk infrastruktur.

Anker forårsaket skader

Finsk politi rettet mistanke mot skipet etter at det ble beordret til å heve ankeret, men ankeret manglet.

– Vi mener at ankeret har forårsaket skadene, sier politiet.

Finske myndigheter har nå tatt kontroll over skipet, og det vil bli ført inn i finsk farvann. Det er innført et tre kilometer bredt flyforbud i området, ifølge det finske mediet Yle. Havbunnen skal nå også undersøkes, ifølge danske TV 2.

Både skipet, shippingselskapet bak og mannskapet er under etterforskning.

Støre: Alvorlig

Statsminister Jonas Gahr Støre sier at han er holdt orientert om situasjonen av finske myndigheter, og at situasjonen er alvorlig.

- De gjentatte kabelbruddene med anker fra sivile skip er alvorlig og svært bekymringsfullt. Det understreker også viktigheten av arbeidet vi gjør sammen med våre nordiske og baltiske venner, og i NATO, for å sikre trygg sjøtransport i våre nærområder, sier Støre.

Han sier videre at det handler om å motvirke den såkalte skyggeflåten, som omfatter fartøy som opererer utenfor det internasjonale regelverket, og som blant annet Russland benytter for å omgå sanksjoner mot landets olje-eksport.

Kan ramme Norge

Hendelsene i Østersjøen det siste døgnet er svært alvorlige, sier leder av Utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget Ine Eriksen Søreide (H).

Hun sier det kan være snakk om hybrid krigføring.

- Det kan være eksempel på hybrid krigføring som er ment å skape både frykt og uro. Vi må avvente etterforskningen fra finske og estiske myndigheter før det kan konkluderes om nøyaktig hva som har skjedd, og hvem som står bak dette, sier hun.

Det er også økt risiko for at Norge kan oppleve lignende angrep, ifølge Søreide.

- Vi må forberede oss på å både håndtere og reagere på slike angrep, sier hun.

- Generelt krever sabotasje og hybrid krigføring at vi tenker annerledes om hvordan vi skal forsvare oss mot slike angrep.

Søreide understreker at Norge støtter Finland og Estland og stiller opp med hjelp der det er mulig.

Stor etterforskning

Det ble iverksatt etterforskning første juledag etter at det ble oppdaget at kraftkabelen Estlink 2 mellom Finland og Estland var ødelagt. Andre juledag informerte estiske myndigheter om at det også var skader på tre andre kabler, det er snakk om kommunikasjonskabler.

– Arbeidere driver med vedlikeholdsarbeid samtidig som relevante myndigheter også undersøker de potensielle årsakene til bruddene, sier Laura Laaster i økonomi- og kommunikasjonsdepartementet.

Kabelen Estlink 2 er den som kobler strømnettet i Norden med de baltiske statene. Det finske kraftselskapet Fingrid varslet torsdag at det vil ta flere måneder å reparere kabelen.

Senest i november ble to andre undersjøiske kabler i Østersjøen skadet – én mellom Sverige og Litauen, og én mellom Finland og Tyskland. Den gang ble det rettet mistanke mot et kinesisk skip som lå ankret i Kattegat.