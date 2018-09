Reagerer på ulik praksis: Elbilforeningen vil ha nye regler for når elbiler skal betale bompenger

Etter tiår med bompengefrihet innføres det ulike ordninger også for elbiler. I Oslo innføres det bompenger for elbiler i to omganger, i 2019 og 2020.

Aftenposten påpeker at eierne av fossilbiler får én bompengeøkning, i mars 2019, mens elbilistene både får den og enda en i tillegg, allerede i 2020.

I første omgang blir prisen for elbilene i Oslo-trafikken fem kroner i hver retning og ti kroner i rushtrafikken, langt under fossile bompengesatser. Etter økningen i 2020 blir det 10 kroner i hver retning utenom rushtrafikken og 15 kroner i rushtrafikken.

– Det er politikerne som har bestemt dette. De vil helst ikke at folk kjører bil, verken elektrisk eller andre type biler. Det er heller ikke rettferdig at bare en del av bilistene skal betale, sier Terje Rognlien, sekretariatsleder for Oslopakke 3 til avisen.

– Kommer for tidlig

Ifølge en oversikt fra Stavanger Aftenblad vil Bergens elbilister betale bompenger når andelen elbiler når 20 prosent. I Stavanger-regionen på Nord-Jæren, der motstanden mot de nye bomstasjonene og -satsene har vært massive, er det ikke elbilsatser foreløpig. Men i et oppslag i Aftenbladet nylig sa Sandnes-ordfører Stanley Wirak (Ap) at han vil at elbiler skal betale bompengesats på 50 prosent, som er maksgrensen Stortinget har satt.

Kommunikasjonsleder Petter Haugneland i Norsk elbilforening sier til Aftenposten at innføring av bompenger for elbiler i Oslo kommer altfor tidlig.

– Myndighetene har satt som mål at alle nye biler som selges i Norge fra 2025, skal være nullutslippsbiler. Nå er vi godt på vei mot å oppnå målet, men innføring av bomavgift for elbiler vil stoppe denne utviklingen. Bomavgiften er det viktigste insentivet lokalt for at familier kjøper elbil, sier Haugneland.

Elbilforeningen advarer sterkt mot at flere regioner henger seg på Oslo og innfører bompenger for elbiler.

Foreslår ny modell for el-bompenger

Ved inngangen til 2018 var 40 prosent av de norske elbilene registrert i Oslo og Akershus, ifølge tall fra SSB. I Oslo er andelen elbiler gjennom bomringen 17,4 prosent, ifølge tall Aftenposten har fått fra Fjellinjen for august.

– Vi vil foreslå en modell der bomavgiften blir innført når andelen elbiler gjennom bomringen kommer opp på 25 prosent. Da kan elbiler betale 25 prosent av normal pris. Når andelen kommer opp i 50 prosent, så kan også bomavgiften økes til 50 prosent av det som er normalt. Det blir feil å starte med 50 prosent, sier Haugneland.

I Stavanger- og Sandnes-regionen er andelen elbiler ennå relativt lav, og Haugneland mener innføring av bompenger vil gjøre at folk lar være å kjøpe elbil. På landsbasis har salget av elbiler økt med 37 prosent i år.

Samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG) uttaler til Aftenposten at det er bred politisk enighet om at tiden er moden for at elbilene bidrar til spleiselaget i Oslo og Akershus, samtidig som elbilistene skal få betydelig rabatt.