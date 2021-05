Veldig mye å ta tak i for IKT Norges nye sjef

Administrerende direktør Øyvind Husby i IKT Norge har vært i stillingen i et halvt år. Det betyr ikke at han er et ubeskrevet blad. Han har et par tiår bak seg i mange stillinger og styrer innen IT-bransjen. Mest tid har han brukt hos Get og Telia, med alle utfordringene de slet med for å digitalisere landet.

Med regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett på bordet, er det naturlig å sjekke om det innfrir Husbys forventninger. Svaret var i hvert fall som vi ventet. Han mener vi bruker altfor lite penger på bredbånd til alle i samferdselsbudsjettet. Bare 0,3 prosent er for lite for noe som er så viktig.

Husby er også opptatt av at IKT-bransjen, som alle er så avhengig av, mangler folk. Det er en skrikende mangel på tross av at mange ønsker å ta en slik utdanning. Vi har rett og slett ikke plasser nok til dem.

Han er også bekymret for at vi ikke klarer å tiltrekke oss de store aktørene på datasentre, for datasikkerhet er skansen mot en ny mørk og profesjonell industri og for Europas posisjon. Vi har rotet det til og ligger håpløst etter USA og Asia på felter hvor vi var ledende på 90-tallet, mener han.

Men det er også lyspunkter. Som hvordan vi her i landet så å si over natta kunne flytte så mye undervisning og andre samfunnsviktige funksjoner over i det digitale rom.

