Vegvesenet vil ha strengere regelverk for vogntog

Statens vegvesen ønsker et strengere regelverk som ansvarliggjør dem som kjøper transport.

Kun tre prosent av alle vogntog blir kontrollert på grensen.

– Vi ønsker et regelverk som ansvarliggjør dem som kjøper transport. De må sørge for at vogntogene de bruker er utrustet til å sikre trygg transport, sier Atle Joakimsen, regiondirektør i tollvesenet i Troms og Finnmark til NRK.

Har økt antall kontroller

Statens vegvesen har økt antall kontroller ved norske grenseoverganger etter flere alvorlige ulykker med utenlandske vogntog, skriver kanalen.

Ifølge Norges Lastebileierforbund blir kun 3 av 100 utenlandske vogntog på vei inn i Norge kontrollert.

– Det er altfor få som blir kontrollert. Men vi har forståelse for at dette er et svært manuelt arbeid som krever mye ressurser, sier administrerende direktør Geir A. Moe i Norges Lastebileierforbund.

Moe sier at de ser en økning i juks, blant annet med lønn og hviletid for sjåførene.

