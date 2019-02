– De som kjøper tungtransport tenker mer på pris enn sikkerhet

Norges Lastebileierforbund og Yrkestrafikksjåførforbundet mener bedrifter som kjøper transporttjenester, tenker for mye på pris og ikke nok på sikkerhet.

Leder Jim Klungnes i Yrkestrafikksjåførforbundet mener de som kjøper transporttjenester er altfor lite bevisst på ansvaret sitt, skriver VG.

– De har et juridisk ansvar som er lite håndhevet og praktisert. Mye handler om billigste pris, med da må transportkjøperne tenke på hvorfor det er så billig, sier Klungnes, som selv er yrkessjåfør.

– Et riktig og dekkende ord for situasjonen på norske veier nå er kaos. Mine medlemmer har pekt på dette hver vinter i flere år, sier han og viser til de mange utenlandske vogntogene på norske veier. Siden årsskiftet har Statens vegvesen kontrollert nesten 10.000 kjøretøy. Det var mangler på 4.439 av dem og 2.756 fikk kjøreforbud.

Også direktør Geir A. Mo i Norges Lastebileierforbund mener de som kjøper tjenester, må ta en større del av ansvaret.

– De har etter vårt syn et helt åpenbart juridisk ansvar for å etterspørre dokumentert kvalitet, sier han.

Harald J. Andersen i Virke mener det er i alles interesse å kjøpe tjenester fra aktører som driver seriøst.

– Vi er opptatt av at det skal være ordnede forhold og konkurranse på like vilkår. Ingen er tjent med at de som driver ulovlig, får operere i Norge.