Samtlige vogntog fikk kjøreforbud ved Svinesund

15 kjøretøy fikk kjøreforbud etter en kontroll på Svinesund. De hadde ifølge Vegvesenet utslitte dekk, ikke kjetting og dekk ikke egnet for kjøring på snø og islagt vei.Her er ett eksempel på et vogntog som ble parkert på grunn av uegnede dekk for norsk vinterføre.

(Statens vegvesen)