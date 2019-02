Denne løsningen kan avsløre dårlige dekk mens vogntoget kjører

Det kan være mulig å redusere problemet med utenlandske vogntog som kjører på norske veier med for dårlige dekk, betydelig.

Det tyske selskapet Ventech Systems GmbH har nemlig utviklet et system som kan diagnostisere bildekk automatisk, mens kjøretøyet er i fart. Systemet graves ned i veibanen, og måler ikke bare dekkenes mønsterdybde, men også dekktrykk, aksellast, totalvekten til vogntoget - og hastigheten.

– Vi har drevet med dette i en årrekke og solgt målesystemer over hele verden, forteller salgssjef Frank Stratmann i Ventech Systems, som eies av dekkprodusenten goodyear.

– For eksempel solgte vi for fire år siden et system til havnemyndigheten i Rotterdam. De var plaget av trailere med dårlig dekk som skapte hindringer i logistikken når de brøt sammen. Etter at de installerte systemet gikk slike uhell ned fra et per dag til et per uke, sier Stratmann.

Norske forhold

I motsetning til Norge er ikke Rotterdam plaget av snø, glatte veier og bratte stigninger over fjell.

Blir sett: Et kamera kobler nummerskiltet til dataene som skanneren måler. Foto: Ventech Systems

– I så måte er nok Norge litt som Sveits, med snø og fjell. Vi har installert systemer der også, men da må det monteres rister i veibanen, foran sensorene, slik at snø som har pakket seg i dekkmønsteret faller ut før dekket måles, sier han.

Selve målingen kan skje på biler som kjører med en hastighet på inntil 18 km/t. Da belyses dekket av to laserlinjer som leses av høyoppløselige bildebrikker. Denne lasermålingen gjør det mulig å regne ut mønsterdybden. Dekktrykket er en beregning som gjøres ved å kombinere «fotavtrykket» til dekket med vekten som avleses. Det gir en temmelig presis trykkestimering.

Nei: Føreren får rask beskjed om at det står dårlig til med dekkene, eller at det er for stor aksellast eller totalvekt. Foto: Ventech Systems

Utstyret som trengs for alle disse målingene vil koste rundt 120.000 euro per veifil som skal skannes. Da kommer systemet innstøpt i en solid betongblokk. Stratmann mener at totalprisen på måleanlegget vil ende på mellom 145 og 150 tusen euro ferdig montert i veibanen. Det hører også med kamerautrustning som tar bilde av kjøretøyets registreringsnummer, og kobler det til de innskannede dataene.

Også i Norge

I Norge er det noen som mener de kan utvikle utstyr for å avsløre vogntog som er dårlig skodd.

Kongsberg-selskapet Viatech utvikler og produserer spesialutstyr for å skanner veibaner, sidearealet rundt veien, tunneler, overheng og alt som har med veier å gjøre. I tillegg jobber de med skanning av flyplasser.

Skanner i Norge: Kongsbergselskapet Viatech har solgt en rekke veiskannere både i Norge og utlandet. De tror det vil være enkelt å bygge en dekkskanner. Foto: Rune Pettersen

– Vi har snakket med Vegvesenet om å bygge en skanner som kan skanne fra veibanen og opp i dekkene på biler og lastebiler. Det burde ikke være vanskelig for oss, med snart 25 års erfaring i denne bransjen, sier produksjonsansvarlig i Viatech, Rune Pettersen.

– Skannerne vi lager, samler informasjon i hastigheter opptil 60 til 80 km/t, og det er vel noe i den gata vi ser for oss at vi kan utvikle om noen ville være kunde på en dekkskanner. Det er selvfølgelig vanskelig å si hva en slik skanner som graves ned i veibanen kommer til å koste, men det blir nok en million eller mer per skanner. Men det er mange premisser som må på plass før vi kan starte utviklingen. Jeg kan imidlertid ikke se for meg at dette er vanskelig, sier Pettersen.

Rask innsparing

måler man prisen på dekkskannere opp mot utgiftene ved å ha vogntog med dårlige dekk på norske veier, er det grunn til å tro at skannerne vil kunne betale seg relativt raskt.

En fersk rapport fra Transportøkonomisk Institutt viser at utenlandske vogntog er langt hyppigere involvert i ulykker på norske veier, enn norske kjøretøy.

Og selv om det er vanskelig å beregne nøyaktig hvor mye det koster når dårlige dekk fører til uhell og ulykker, er det klart at vogntog med nedslitte vinterdekk, eller til og med sommerdekk, bidrar til store samfunnskostnader når de forårsaker stengte veier, skader på biler og trafikanter - eller dødsfall, slik denne tabellen fra Statens Vegvesen viser.