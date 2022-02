Vegvesenet tilbyr SMS-varsel om stengte fjelloverganger – lover flere versting-strekninger på listen

I fjor høst sluttet Vegvesenet å sende ut føremeldinger på en rekke ulike veistrekninger. Begrunnelsen var at viktig informasjon lett kunne drukne i mindre viktige meldinger, og at kvaliteten på SMS-tjenesten var varierende.

Det førte til flere negative reaksjoner, blant annet i form av en kritisk leder i Bergens Tidende. Det er Statens vegvesens oppgave å tilby varsler om føret på fjelloverganger, ikke bare et «kronglete kart«, skrev avisen.

Fra manuell til helautomatisk varsling

Den nye tjenesten fra Statens vegvesen tilbyr inntil videre ikke føremeldinger, men skal gi SMS-varsler ved kolonnekjøring. Tjenesten gir også beskjed om når en fjellovergang er stengt og hvor lenge kolonnekjøringer og veistenginger er ventet å vare.

– SMS-tjenesten vi hadde tidligere var en manuell tjeneste der personell på veitrafikksentralen sendte ut meldinger. Med den nye, fullautomatiserte tjenesten kan vi dekke flere strekninger med flere parametre og større forutsigbarhet, sier sjefingeniør Frode Kvam i Vegvesenets IT-divisjon.

Informasjonen tar utgangspunkt i den nasjonale trafikkmeldingtjenesten Datex.

Geofencing kan bli aktuelt

SMS-oppmeldinger kan gjøres på temasiden www.vegvesen.no/fjelloverganger, som Vegvesenet lanserte før jul. Her kan man kan klikke seg inn på en eller flere av 37 utvalgte fjelloverganger og abonnere på varsler for aktuelle strekninger.

På den samme siden kan man også lese trafikkmeldinger, sjekke værforholdene og kikke på live webkameraer fra fjellovergangene.

Andre trafikkmeldinger og føremeldinger kan sees i dette generelle kartlaget for trafikkmeldinger, eventuelt i dette nye kartlaget for værutsatt vei.

SMS om en stengt fjellovergang dukker altså ikke opp automatisk om man skulle befinne seg på vei opp mot det aktuelle fjellet - om man ikke abonnerer på tjenesten, altså. Men geofencing av trafikkmeldinger er aktuelt på sikt, og jobbes med i Vegvesenet, ifølge Kvam.

Ny app rundt hjørnet

For tiden jobber Vegvesenet med å bygge opp en egen mobilapp som skal gi trafikk- og føreinformasjon, forteller Kvam.

Appen vil naturlig nok være mer brukerstyrt enn SMS-tjenesten, og skal være klar om noen måneders tid.

I appen kan man abonnere på varsler som skjer langs veien. Enten ved at man definerer en strekning man er interessert i, eller ved at man tegner opp et område på kartet som man er interessert i, forteller Kvam.

Føremeldinger for avvikende føre, for eksempel uvanlig glatte kjøreforhold eller fokkskavler i kjørebanen, skal også kunne dukke opp i appen.

Kan få varsling ved frokostbordet

Vegvesenets trafikkinformasjon leveres til hele Europa via tjenesten National Access Point, som igjen sender meldinger ut til navigasjonssystemene til Apple, Here, Tomtom og Google. Hvordan disse bruker informasjonen i sine systemer, varierer.

SMS-tjenesten til Vegvesenet er ment som et supplement til disse tjenestene, forteller Tomas Levin, sjefingeniør i Statens vegvesens seksjon for ITS-teknologi.

– Om du kjører varer fra nord- til sørsida av Saltfjellet, kan du få beskjed når du sitter ved frokostbordet eller når du laster varer, sier han.

Man er altså ikke avhengig av å sitte i bilen for å få meldinger fra fjellet, ei heller av å ha en bil med rykende fersk programvare.

Skal få varsling på flere versting-strekninger

I forbindelse med den nye SMS-tjenesten har Vegvesenet spurt veieierne om innspill og kriterier for hvilke veistrekninger som skal inkluderes i tjenesten – og hvor disse starter og stopper.

Den innhentede informasjonen skal brukes til å videreutvikle kartlaget «værutsatt vei» i Nasjonal vegdatabank.

Da vil dagens 37 fjelloverganger øke til 63, og de vil i tillegg få selskap av 41 andre værutsatte strekninger, som gjerne går langs kysten. Akkurat hvilke strekninger dette blir, er ennå ikke helt avklart, forteller Kvam.

Tunneler og værutsatte broer skal også inkluderes på sikt. Dette er foreløpig på et nokså tidlig stadium, men Kvam kan avsløre at Sotrabroen og Oslofjordtunnelen skal være blant de sterkere kandidatene.