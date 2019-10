Vegvesenet oppdaget svakhet i rekkverk på Sørlandet

«Det er oppdaget en systemsvakhet på midtdeler av type Monoline som er

montert på flere strekninger på E18.»

Det kom frem i Vegdirektoratets svar på Vegtilsynets krav om retting og dokumentasjon av autovern landet rundt forrige uke.

I et brev til Vegdirektoratet tirsdag krever Vegtilsynet mer informasjon om systemsvakheten.

23 kilometer i Aust-Agder

Feilen dreier seg om cirka 650 linsebolter som er klippet av.

Vegdirektoratet skriver i svarbrevet at årsak til feilen ikke er fastlagt, men at det jobbes med

leverandør for å finne svar.

«Utbedring vil bli foretatt straks metode for reparasjon er klarlagt», skriver direktoratet.

Totalt er det snakk om 23 kilometer med Monoline midtdeler i Aust-Agder.

Ber om tilbakemelding

I svaret fra Vegtilsynet understrekes det at det ikke er sagt noe om feilen er vurdert i forhold til funksjonen til midtdelerne, og trafikksikkerhet i perioden fram til den er utbedret.

Vegtilsynet ber om tilbakemelding på om dette er vurdert, og hvilke tiltak som eventuelt er gjort.

Tilsynesleder Stefan Karlstrøm i Vegtilsynet forteller at tilsynet er ute og tar stikkprøver av rekkverk denne uken, og vil komme med endelig tilsvar i løpet av neste uke.

– Når vi har landet det kommer vi med et felles svar der vi tar stilling til både det de har gjort, om vi er fornøyde med det, og tar stilling til områdene de har valgt å ikke inspisere av ulike grunner, sier han.