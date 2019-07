Vattenfall bygger havvindpark uten subsidier

Svenske Vattenfall har vunnet konkurransen om å bygge en 760MW havvindpark utenfor kysten av Holland i Nederland. Dette er den andre parken Vattenfall skal bygge i Holland. Begge anleggene bygges uten subsidier fra staten overhodet.

Må betale leieavgift



Illustrasjon: Kjersti Magnussen/TU.no

Prisen på bygging av havvind har stupt de siste årene. Og nå bygger Vattenfall to store havvindparker i Nederland helt uten subsidier.

Holland, som i dag bruker mye kullkraft i sin energiforsyning, ønsker å erstatte mye av den med havvind. Innen 2030 skal 70 prosent av energiforsyningen være fornybar. Det tilsvarer 84TWh energi i året, og halvparten skal komme fra havvind.

Området som Vattenfall nå skal bygge ut, er på 108 kvadratkilometer, og dybdene varierer mellom 18 og 25 meter. Staten garanterer for nettforbindelse fra anlegget og inn til kysten. Til gjengjeld må Vattenfall betale en leieavgift for havområdet de bygger ut, på 2 millioner euro i året, til den nederlandske staten.

Som Teknisk Ukeblad har skrevet om i sommer, bygges det nå havvindparker i et forrykende tempo over hele Nordsjøen.

– Dette anbudet viser nok en gang at offshore-vind er blitt svært konkurransedyktig – og i tråd med Bloombergs analyser, som viser at offshore-vind er den billigste form for ny kraft i Nord-Vest-Europa, bortsett fra landvind, uttalter sjefen for bransjeorganisasjonen WindEurope, Giles Dickson, i en pressemelding.

Equinor ikke med

Dette er det andre store anbudet Vattenfall vinner i Nederland på litt over ett år, og den andre nederlandske parken som skal bygges uten subsidier. Sjefen for Vattenfalls havvind-seksjon, Michael Simmelsgaard, uttalte til TU i juni at selskapet har som ambisjon å tredoble sin portefølje med havvindparker.

– Det er tempoet vi må ha for å holde posisjonen vi har nå. Vi må bygge ut 1,5 GW med offshore vind i året, om vi skal holde posisjonen i markedet, uttalte Simmelsgaard til TU.

Michael Simmelsgaard er sjef for Vattenfalls havvind-seksjon. Han sier til TU at selskapet skal tredoble havvind-kapasiteten sin. Foto: Erik Martiniussen

Siemens Gamesa skal levere tubriner til parken, fundamenter leveres av Sif, og kabler leveres av Prysmian. Seeaway Heavy Lift skal installere kabler og fundamenter, og Swire Blue Ocean skal installere turbunene. Parken skal stå klar i 2023.

Navnet på den nye havvind-parken er Hollandse Kust (Zuid) III & IV.

Utbyggingsområdet ligger 20 kilometer utenfor kysten av Hague, og de to parkene vil til sammen få en effekt på 760MW.

I fjor vant Vattenfall også et annet anbud på bygging av Hollandse Kust I & II, da i konkurranse med blant annet Equinor. Men etter hva TU forstår, la Equinor aldri inn noe anbud på bygging av Hollandse Kust (Zuid) III & IV. De andre budgiverne skal ha vært Ørsted, Engie, og Witwind Konsortiet, som består av Shell, Van Oord og Eneco.

I løpet av de neste ti årene skal hollenderne bygge ut 11,5 Gigawatt (GW) offshore vind.

– Nederlandene gjør det bra på havvind. De har en god stabil auksjonsplan på 700MW hvert år. De gir tydelig synlighet av hva de auksjonerer, og de bidrar til å redusere kostnadene, konkluderer Giles Dickson in WindEurope.