Varmt LED-lys bremser oksidasjon og gir ost og kjøtt lenger levetid

Når du kjøper en pakke kjøttdeig i dagligvarebutikken, er den i de aller fleste tilfellene pakket i gass. Det betyr at luftblandingen i pakken inneholder mer karbondioksid og/eller nitrogen enn i vanlig luft. Det gir en litt lengre holdbarhet, og ikke minst den fine røde fargen som mange forbinder med ferskhet, selv om luftblandingen har den ulempen at den kan få kjøttet til å se gjennomstekt ut, før det faktisk er det.

Dette er en av flere forskjellige metoder til å få det som i utgangspunktet er ferske og holdbare produkter til å se ferske ut lengre. Her har lys vist seg å være en effektiv metode for å forlenge matvarenes levetid. Det mener i hvert fall en av verdens største belysningsprodusenter, Signify (tidligere kjent som Philips Lightning).

Den nederlandske bedriften har undersøkt hvordan belysningen i dagligvarebutikken påvirker utseendet på kjøttpålegg og ost, og de har lyktes med å finne fram til lyssammensetninger som kan utsette og bremse oksidasjonen; også kjent som harskning.

Påvirkes av lyset og oksiderer

Harskning skjer når det primære pigmentet i kjøtt, myoglobin, oksiderer på grunn av påvirkning fra lys. Da omdannes pigmentet til metmyoglobin, som endrer kjøttets farge fra rød til brun. I første omgang misfarges kjøttet, og på sikt brytes fettstoffene ned, og gir dårlig og harsk smak og lukt.

Når det dreier seg om kjøtt, er misfargingene av kjøttet ikke et tegn på at kjøttet er uhygienisk eller at kvaliteten har blitt dårligere. Lyset gir bare kjøttets overflate en misfarging, men dette er likevel noe som får mange forbrukere til å unngå produktene.

Ved å endre på lysets spektrum og tetthet (luminans), har Signify vært i stand til å forlenge levetiden for kjøttpålegg i dagligvarehyllene med opptil 20 prosent. Dette skjer ved at de endrer lyset fra det konvensjonelle White SON-spekteret til en varmere lyssammensetning.

– Vi har undersøkt hva som skjer og hvilken rolle lys spiller i disse prosessene. Det er to grunnleggende parametere vi kan endre på, nemlig spektrum – altså hvordan lengden av bølgene er bygget opp – samt lysintensiteten. Vi har undersøkt hva disse parameterne betyr for misfargingen av kjøttpålegg. Nå har vi klart å forlenge levetiden i hyllene i dagligvarebutikkene med 20 prosent, og det er med på å redusere matsvinnet, sier senior scientist og lightning application-spesialist Simone Poort hos Signify.

Ost hater hvitt lys

Hvis du spiser mye ost, har du sikkert også prøvd å sette tennene i en sur og harsk versjon. Denne kjedelige smaksopplevelsen skyldes en spesiell oksideringsprosess som kalles lipidoksidasjon, som særlig blir fremprovosert av forskjellige typer hvitt lys, noe som får fettstoffene i osten til å endre utseende. Dette gjør deretter at man får en annerledes, harsk og sur smak i osten i løpet av få dager.

– Her har vi undersøkt hvilket spektrum som er det mest optimale til å forsinke prosessen. Har lipidoksidasjon i ost først begynt på grunn av hvitt lys i dagligvarebutikken, fortsetter prosessen selv om forbrukeren legger osten i kjøleskapet med en gang når han eller hun kommer hjem, sier Simone Poort.

Dyrker grønnsaker med bare LED

Det er ikke bare når kjøtt, ost og grønnsaker ligger klare til forbrukerne i dagligvarehyllene at lys har en vesentlig betydning. Bedrifter og forskere eksperimenterer også med å bruke lys til å dyrke planter bedre og mer effektivt.

Blant annet belyser amerikanske Aerofarms plantene sine med LED-lys døgnet rundt. Rødt, hvitt og blått lys er de variantene fra naturlig lys som planter bruker for å vokse, mens grønt og infrarødt lys blir sortert bort. For selv om det er svært vanskelig for et insekt overhodet å komme seg inn på områdene som er innendørs, er det dette lyset insektene bruker til både å navigere og formere seg.