Nylig tall fra EU-kommisjonen viser at med de enorme planene som EU-landene har, vil de øke importkapasiteten med 70 milliarder kubikkmeter innen utgangen av 2024. Det betyr at EU-landene samlet vil ha en kapasitet på import på 284 milliarder kubikkmeter LNG ved utgangen av året. Det er 12 nye og seks oppgraderinger av eksisterende anlegg som sørger for dette.

Til sammenligning var det totale gassforbruket i EU 319 milliarder kubikkmeter i 2023. I 2022 var det 397 milliarder kubikkmeter.

Kutter gass via Ukraina

Ved nyttår opphører avtalen om å sende gass fra Russland via Ukraina til EU-land. Dette utgjør vel 14 milliarder kubikkmeter. Men ifølge både EU-kommisjonen og IEEFA vil disse kubikkmeterne lett erstattes av LNG-import.

EU-land vil fortsatt få gass via rørledning gjennom Tyrkia. I tillegg kommer det også gass i rør fra Libya og Algerie inn i Sør-Europa.

Norge står nå for 34 prosent av all gassen EU importerer, nesten alt dette kommer via rørledninger. USA står for 18 prosent, viser tall fra Kommisjonen for første halvår.

Ikke lov å videreselge russisk gass

Selv om importen av rørgass fra Russland har falt, ser en betydelig økning i LNG fra Russland, hele 11 prosent første halvår. Det er Frankrike, Belgia og Spania som er de store importlandene. EU har vedtatt et forbud mot å videresende russisk gass inn i det europeiske ledningsnettet. I praksis kan Belgia importere LNG fra Russland til eget forbruk, men ikke videreselge den til for eksempel Nederland eller Tyskland. Dette forbudet ble vedtatt i sommer, men har ennå ikke trådt i kraft.

Dersom det blir en normal vinter med passe med vind, kan forbrukerne i Europa se frem til en prismessig ganske behagelig vinter. EUs gasslagre var 90 prosent fulle allerede i august. Ifølge EUs regler er fristen for dette 1. november.

Men selv om vind nå er den nest største kilden til elektrisitet etter kjernekraft i EU, vil fortsatt gass sette prisen i strømmarkedet ut dette ti-året, slik Mario Draghis rapport nylig konkluderte med.

Han konkluderer med at det fortsatt kan gi volatilitet i markedet. Økt import av LNG gjør at EU-landene også er mer utsatt for globale svingninger i gassprisen.