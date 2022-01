Utsatt for hersketeknikker på jobb? Her er sju råd

Har du sittet i et møte som er veldig relevant for jobben du er satt til og opplevd at alle tilsynelatende vet mer om temaet som tas opp enn det du gjør? Bakgrunnsinformasjon ble ikke sendt til deg, og kanskje ble du ikke en gang innkalt til møtet, men måtte selv be om å få delta.

Da er du ikke alene.

Tilbakeholdelse av informasjon er en av de vanligste formene for hersketeknikker som ansatte blir utsatt for på arbeidsplassen, forteller Helene Tronstad Moe, førsteamanuensis ved Institutt for organisasjon og ledelse ved Høyskolen Kristiania.

Hun har blant annet forsket på lederstrukturer og varslingssaker, og i ukens episode av Teknisk sett karriere gir hun syv råd til hva du kan gjøre hvis du blir hersket med på jobb.

– Ikke bit på agnet

For mange kan det være fristende å bruke hersketeknikker tilbake, men Tronstad Moe er tydelig på at det ikke er noe du bør gjøre.

Å holde hodet kaldt, puste med magen og ikke bite på agnet, er hennes nøkkelråd til hvordan du bør reagere hvis du blir utsatt for hersketeknikker.

I episoden er digitale hersketeknikker også et tema, blant annet hva mange opplever i jobbens chattekanaler eller på digitale møter.