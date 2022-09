Utbedring av ulykkestunnelen kan stå i fare: – Skjønner ikke at de tør

Utvidelsen av Oslofjordtunnelen er blant større samferdselsprosjekter som kan bli skrotet, utsatt eller nedskalert, skriver Aftenposten.

Signalet skal komme fra «aktører med kjennskap til hvor skoen trykker i samferdselspolitikken», ifølge avisen.

Det får Geir A. Mo, administrerende direktør i Norges Lastebileier-Forbund, til å steile.

– Det er en katastrofe hvis de ikke gjør noe. Tunnelen er stengt annenhver dag, og det er bare flaks at det ikke har skjedd svære tragedier der. Hvis de utsetter det, gambler de med sikkerheten på en måte som er... Det er en risiko som er så stor at jeg ikke skjønner at de tør, sier han til TU.

Stengt 10 prosent av tiden

Den undersjøiske Oslofjordtunnelen, som forbinder Asker og Frogn i Viken fylke, har vært svært ulykkesutsatt siden åpningen i år 2000. Vegvesenet oppgir at tunnelen er stengt 10 prosent av tiden.

EUs tunnelsikkerhetsdirektiv stiller krav til at man skal ha rømningsveier ut i dagen, men i dag er det kun én rømningsvei ut i dagen på Asker-siden. Ved hendelser må tunnelen stenges for trafikk i begge retninger.

Statens vegvesen har derfor fått midlertidig dispensasjon for å kunne drive tunnelen.

I tillegg kommer en maksimal stigningsgrad på hele 7 prosent. Det gjør at tunnelen ville vært ulovlig å bygge i dag.

Vil bygge nytt tunnelløp

Vegvesenet plan for tunnelen å bygge et nytt tunnelløp parallelt med det eksisterende, samt å utvide fra to til fire felt. Når det nye løpet står ferdig, blir det tverrforbindelser mellom løpene. Dermed kan det ene løpet brukes som rømningsvei ut i dagen ved hendelser i det andre løpet.

Mo i Norges Lastebileier-Forbund sier han har registrert at det snakkes om at utbedringen skal utsettes.

Selv om han er svært skeptisk til at det skal bygges et parallelt tunnelløp med samme bratte stigning som det eksisterende, er han klar på at et nytt løp og bedre rømningsveier vil bedre sikkerheten.

– Selv om vi har vært veldig tydelige på at det burde bli bro over fjorden, er det nå avgjort at det blir tunnel. Da må de bare få gjennomført det.

Topper Vegvesenets liste

Hvorvidt det kan være en sjanse for at Vegvesenet ikke får utvidet dispensasjonen dersom tunnelprosjektet blir satt på vent, har ikke Amund Bruland, professor ved Institutt for bygg- og miljøteknikk ved NTNU, noen formening om.

– Men før en utsettelse vedtas, antar jeg at Samferdselsdepartementet og Vegvesenet har kontakt med ESA om utvidet dispensasjon.

Også i mai ble prosjektet pekt ut som et av tre «gryteklare» prosjekter som kunne bli satt på vent.

Samtidig, kun få dager etter, toppet prosjektet Statens vegvesens liste over prosjekter de ønsker å komme i gang med.

Nå kan det altså se ut til at tunnelprosjektet likevel fortsetter å henge i en tynn tråd.

Kritikken fra Moe er forelagt Samferdselsdepartementet. De har foreløpig ikke svart på henvendelsen.