Ubemannede fly skal slokke skogbranner

Arbeidet med brannbekjempning er farlig, ikke minst ved skogbranner. Med jevne mellomrom omringes brannmenn av flammene og omkommer.

Derfor jobber en rekke bedrifter med å fjerne mennesket fra ligningen, og legge inn autonomi i slokkingsarbeidet.

I USA har Drone America slått seg sammen med flyprodusenten Thrush Aircraft, og de skal sammen utvikle det første ubemannede brannslokkingsflyet i verden.

3000 liter væske

Målsettingen er at dronen skal kunne levere 3000 liter væske over brannstedet, og via IR-kameraer og andre sensorer i tillegg gi personalet på bakken sanntidsdata om brannens spredning, utvikling og retning. En stor fordel er at dette også kan gjøres om natten.

«For tiden brukes bare bemannede tankfly under brannbekjempning fra lufta, og de klarer ikke å gjøre dette om natten. Men det er under dette ’mørke vinduet’ som de autonome tankflyene kan utnytte, med de kjøligere nattetemperaturene og den lavere intensiteten til brannene – for å gi taktisk støtte til bakkeoperasjonene, uten å risikere livet til menneskelige piloter,» skriver Drone America i et innlegg på nettsidene sine.

Antageligvis vil plattformen for samarbeidet bestå av Thrush Aircrafts modell 510G. Dette flyet er 10,3 meter langt, og har et vingespenn på 14,4 meter og en tørrvekt på 2,1 tonn. Det drives av en turbopropmotor på 800 hestekrefter. Den siste versjonen kan levere knapt 1900 liter væske – men den kan bare gjøre dette fra 24 meters høyde.

Målsettingen til spanske Drone Hoppers er å kunne legge en vanntåke som tilsvarer 600 liter i minuttet, finfordelt ved hjelp av dronenes propeller. Foto: Drone Hopper

Den spanske bedriften Drone Hopper velger i stedet for å utnytte dronesvermens fordeler, for å komme opp i et like stort volum slokkende væske. Målsettingen deres er å kunne legge en vanntåke som tilsvarer 600 liter i minuttet, finfordelt ved hjelp av propellene til dronene.

Dette skal foregå om natta for størst mulig effekt. Det rapporterer Horizon Magazine. En stor konkurransefordel er at brannflyenes høye kostnader antageligvis vil kunne gjøre dronesvermene prisgunstige.

Slokker brann autonomt

Roboten kan lokalisere overlevende i rasmasser ved hjelp av lyd, varme og de kjemiske stoffene som mennesker utsondrer. Foto: Government Technology

Også på bakken tar teknikken nye steg framover, og Asia viser vei. Singapore Civil Defence Force har meldt at man nå kommer til å fokusere på robotisering, automasjon og andre smarte teknikkløsninger.

I løpet av våren ble det demonstrert flere nye innovasjoner ved Singapore University of Technology and Design – blant annet et eksoskjelett som hjelper brannmennene i SCDF ved å lette byrden med 60 kilo. Samt «Life Detection Robot», som kan lokalisere overlevende i rasmasser ved hjelp av lyd, varme og de kjemiske stoffene som mennesker utsondrer.

Red Rhino Robot kan utstyres med skum eller vann under trykk, og lete opp og slokke branner helt autonomt. Foto: Government Technology

Men mest oppmerksomhet fikk Red Rhino Robot; også kalt 3R. Den kan utstyres med skum eller vann under trykk, og roboten kan lete opp og slokke brannen helt autonomt.

Selv om 3R har en begrenset mengde skum, kan den gi brannmennene verdifull ekstratid til å rekke å rigge til en vannslange før det blir overtent. Red Rhino veier 80 kilo, og passer inn i den sjette generasjonen av SCDFs kjøretøy; «Light Fire Attack Vehicle».

Den robuste roboten kan tåle opptil 250 grader Celsius – og er vanntett.

Fjernstyrt brannbåt

Til sjøs utgjør brann en kontinuerlig trussel, både på fartøy og oljeplattformer. Nå holder Kongsberg Maritime og Robert Allan Ltd på med å utvikle et ubemannet brannslslokkingsfartøy.

«Ralamander» skal bli den første i en serie – brannbåten er planlagt å være 20 meter lang og skal utstyres med FiFi-1-funksjon, noe som innebærer tre installerte brannpumper. Pumpekapasiteten kommer til å være 2400 kubikkmeter i timen, samt gi muligheter for slokking med skum.

Brannbåten «Ralamander» er planlagt å bli 20 meter lang, og skal utstyres med FiFi-1-funksjon. Foto: Kongsberg Maritime/Robert Allan

Til å begynne med tenker man seg en fjernstyrt båt, men Kongsberg Maritime legger fram muligheter for en større eller mindre grad av autonomi. Fjernstyring kan skje fra en konsoll ombord i en bemannet brannbåt eller et annet fartøy i nærheten.

På grunn av behovet for stor pumpekapasitet er båten konstruert som et batterihybrid-fartøy med dieselelektrisk framdrift. Til litt større fartøy kan LNG (flytende, nedkjølt gass) være et alternativ. For den nye serien av fjernstyrte brannbåter har man også utviklet en nedfellbar mast som kan løfte en av de tre vannkanonene til en høyere punkt, for slokking av branner på et fartøysdekk eller en kai.

