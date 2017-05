Tyver forsinker jernbaneutbygging: – Ikke alle kobbertyver har fått med seg at vi ikke bruker kobber lenger

Tyveri av verdifulle kobberledninger har lenge vært et stort problem for jernbanen. Derfor har Bane Nor (tidligere Jernbaneverket) byttet til aluminiumskabler, når det bygges nye jernbaneanlegg i dag.

Dessverre har ikke dette løst problemet helt.

– Det er ikke alle kobbertyver som har fått med seg at vi ikke bruker kobber lenger. Den siste tiden har flere jordledninger blitt klippet opp inne i den nye Kleivertunnelen i Larvik, forteller prosjektleder jernbaneteknikk i Bane Nor, Rune Røer.

Klipper ledningene

Det er i forbindelse med utbyggingen av ny jernbanestrekning mellom Farriseide og Porsgrunn i Larvik problemene har oppstått.

– Forrige uke ble jordleder klippet av vilkårlig fem-seks ulike steder. Da tyvene så at det var aluminium i ledningene, ble lokket på kum bare lagt på igjen, og jordledningen lå klippet igjen, forteller Røer.

Prosjektsjef Per Morten Rostille i Caverion, som leverer elkraft til prosjekter, har også oppdaget flere tilfeller av skadeverk på anlegget den siste tiden.

– Heldigvis har ikke kablene som er kuttet vært spenningssatt. Det er svært risikofullt både for dem som kapper kabelen og for våre montører som skal spenningsette anleggene når denne type ting skjer, sier han.

Livsfarlig tyveri

Ved ett tilfelle ble til og med en høyspentkabel kappet av.

– Denne kabelen er laget av aluminium, ikke kobber. Når tyvene innser dette legger de dem tilbake etter kutting uten at noen får beskjed om det. Det kan være livsfarlig for de som arbeider på anlegget, sier Rostille.

Og understreker:

– Det er ikke lenge før høyspentkablene spenningsettes med 22.000 volt. Mange av kablene er allerede spenningssatt og spenningssettes forløpende uten forvarsel. Dette er livsfarlig, sier han.

Dersom tyver klipper over en høyspent kabel med spenning vil det trolig føre til dødsfall.

Vil gi forsinkelser

En togstrekning som tidligere var svært utsatt for kobbertyveri er Østfoldbanen. Der er kobber nå på flere steder erstattet med aluminium.

Siden prisen på aluminium er under fire ganger av den for kobber har nyttingen av materiale hatt god effekt.

– Kobbertyveri er ikke noe nytt. Vi har vært borti det i større og mindre utstrekning før, men i dette prosjektet har det eskalert til et nivå vi aldri har opplevd før, sier Rostille.

Fra påske og frem til nå har det vært et opp mot 15 forsøk på kobbertyveri fra anlegget i Larvik.

Utover farene ved klipping av kabler kan de gjentatte kabelklippingene få stor betydning for ferdigstillingen av den nye togstrekningen om det fortsetter som nå.

– Dette vil ha fremdriftskonsekvenser. Men det er vanskelig å si hvor store konsenkvensene vil bli, sier Rostille.

Leveringstiden på denne type kabler er nemlig nokså lang og kan i verste fall føre til at prosjektet ikke blir ferdig i 2018 som planlagt.