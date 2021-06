Tysklands transportminister ber Tesla åpne ladestasjonene sine for alle

Andreas Scheuer, som er Tysklands føderale minister for transport og digital infrastruktur, har bedt Tesla om å gjøre sine ladestasjoner tilgjengelige for alle elbiler. Ministeren forteller dette i et intervju med avisen Neue Osnabrücker zeitung.

Han sier han er i direkte kontakt med blant annet Tesla for å sikre at eksisterende infrastruktur blir tilgjengelig for alle. Selv om det er tekniske aspekter ved en slik åpning som må avklares, forventer han at det kommer en løsning på dette.

Ministeren ønsker seg for øvrig en mer transparent prismodell som gjør det enklere å sammenligne prisene hos ulike ladeoperatører, samt et standardisert betalingssystem basert på mobilbetaling.

Ifølge Manager Magazin finnes det i dag rundt 100 Supercharger-stasjoner i Tyskland. Det er behov for utvidelse av infrastrukturen for elbiler i landet, og ifølge bilprodusentorganisasjonen VDA er det nødvendig å utvide med 2000 nye ladepunkter hver uke.

Avisen skriver at tempoet nå er høyst 1000 nye ladepunkter i måneden. Dette fører angivelig til ladekøer for landets stadig økende antall elbilister.

Myndighetene har i utgangspunktet ikke anledning til å pålegge Tesla å åpne ladenettverket sitt for andre bilmerker, skriver Manager Magazin.

Tesla jobber trolig med det

Det er imidlertid kjent at Tesla i det minste vurderer å slippe andre bilmerker til nettverket. Dette etter at Tesla-sjef Elon Musk i en Twitter-melding fra desember antydet at det jobbes med dette.

Alle Teslas Supercharger-stasjoner med CCS-kontakt er ordinære CCS-ladere som i utgangspunktet kan brukes av alle biler som lader med denne protokollen.

Om Tesla skulle åpne for andre biler, er det grunn til å tro at det vil skje i begrenset omfang. Først og fremst fordi Tesla vil ønske å verne om brukeropplevelsen til sine egne kunder. Ladenettverket er et av produsentens salgsargumenter, og å stå i kø bak «fremmedladende» vil neppe oppleves positivt for disse kundene.

Ladestasjonene vil i mange tilfeller eventuelt måtte modifiseres med lengre ladekabel for å gjøre det mulig for de fleste elbiler å plasseres uten å blokkere for flere ladeuttak.

Tesla må også få på plass en egnet betalingsløsning. I dag betaler kundene deres for lading via Tesla-kontoen sin, hvor kjøretøy og betalingskort er knyttet til en brukerprofil.

Det er ingen brukergrensenitt på selve ladestasjonen, slik man finner hos de fleste andre ladeoperatører, hvor man for eksempel kan følge med på hvor mye strøm som er levert eller hvor høy effekt man lader med. Dermed må Tesla også utvikle en løsning for dette, for eksempel via en app.

Ladenettverket utvides

At dette kommer til å skje på et tidspunkt, virker sannsynlig. Supercharger-nettverket utvides i høyt tempo. En rekke nye stasjoner skal åpnes i Norge i løpet av året. Teslas eget ladekart viser også at det er svært mange stasjoner som er planlagt i hele Europa.

Et kraftig utvidet ladetilbud kan potensielt bli en viktig inntektskilde for Tesla.

Even Sandvold Roland, informasjonssjef for Tesla i Norge, ønsker ikke å kommentere en eventuell åpning av ladenettverket. Han henviser til Twitter-meldingen fra Elon Musk og sier de ikke har noe mer å dele på dette tidspunktet.

Når det gjelder henvendelser som den fra den tyske samferdselsministeren, sier Roland at Tesla alltid har hatt en åpen dialog med politiske beslutningstakere og myndigheter om hvordan de jobber og tenker, og de vil fortsette det med eventuelle henvendelser de får i fremtiden.