Tesla utvider med flere nye ladestasjoner

Teslas Supercharger-nettverk vokser videre i Norge. Denne uken offentliggjør Tesla planer om videre utbygging.

12 nye steder får Supercharger-stasjoner, og de første av de nye ladestasjonene åpner etter sommeren.

Alle stasjonene åpnes i Sør-Norge, og de fleste på Østlandet.

I løpet av tredje kvartal skal det åpnes en stasjon sentralt i Lillehammer. I fjerde kvartal åpnes stasjoner på Hønefoss, rett utenfor Elverum, på Rødberg, Geilo og i Hemsedal.

Over nyttår, i løpet av første kvartal 2022, åpnes ladere i Nordfjordeid, og i Ørsta eller Volda.

Fire City Superchargere i Oslo

Samme periode åpner Tesla ytterligere tre nye stasjoner i Oslo, som skal ligge i områdene Ullevål, Skøyen og Lysaker.

Dermed får Oslo til sammen fire såkalte City Supercharger-stasjoner. Dette er sentrale ladestasjoner bygget for å legge til rette for de som bor i byen og ikke har tilgang til lading hjemme. Den første av disse åpnes i Onepark Sentrum P-hus i Ibsenkvartalet.

Alle disse ladestasjonene er såkalte V3-stasjoner som kan levere inntil 250 kilowatt. Til forskjell fra de såkalte V2-stasjonene, er det i praksis ingen effektdeling mellom bilene som lader. Brukerne kan dermed forvente høy ladehastighet.

Tesla er en betydelig ladeoperatør i Norge, med 70 ladestasjoner og over 1000 ladestolper tilgjengelig i dag. Det neste året skal 40 nye stasjoner åpnes, inkludert de nevnte.

Kommenterer ikke rykter om åpning av ladenettverket

Det har lenge gått rykter om at Tesla skal åpne sitt ladenettverk for andre bilmerker, men de har inntil videre ikke gått ut med noen planer for når eller om det kommer til å skje.

Vi spør Teslas norske kommunikasjonssjef Even Sandvold Roland om den kommende utvidelsen av nettverket dreier seg om å forberede seg på å slippe til andre bilmerker.

– Vi jobber med å legge til rette for at eksisterende og kommende Tesla-eiere skal ha tilgang på god ladeinfrastruktur når de er på tur, og i flere norske byer, sier han.

Han kommenterer med andre ord ikke ryktene.

Stedene som får nye ladestasjoner skal markeres i Teslas oversiktskart over Supercharger-stasjoner senere denne uken eller neste uke, ifølge Roland.