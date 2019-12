Tyskland skal bruke Kongsberg-våpenstasjon til å skyte ned droner

Kongsberg Defence & Aerospace har gjort stor suksess med sitt Nasams-luftvern. Nå har selskapet et nytt forsvarssystem mot de mindre lufttruslene:

Dette er et anti-dronesystem («Counter Unmanned Aerial System», C-UAS) basert på selskapets fjernstyrte våpenstasjon Protector RWS.

Første kunde er den tyske anskaffelsesmyndigheten BAAINBw som har bestilt utstyr for 250 millioner kroner.

Tyskland blir med dette den 22. nasjonen som tar i bruk våpenstasjonene fra Kongsberg Defence & Aerospace (KDA).

Samarbeid med FFI

Framveksten av billige droner som hvem som helst kan kjøpe og bruke, utgjør en relativt ny trussel både for militære og sivile enheter og infrastruktur.

I børsmeldinga kommer det fram at KDA, i tett samarbeid med Forsvaret forskningsinstitutt (FFI), lenge har fulgt droneutviklinga og tatt fram teknologi og løsninger for å kunne bekjempe dem.

Ifølge KDA har de her en kombinasjon av den velprøvde våpenstasjonen med avanserte sensorer og som gjør det mulig å oppdage og angripe mål raskt og kostnadseffektivt.

Divisjonsdirektør for Protech Systems i KDA, Pål E. Bratlie, opplyser til Teknisk Ukeblad at det tyske Protector antidrone-systemet skal monteres på pansrede, hjulgående kjøretøy av typen Boxer og skal integrere tredje generasjon Spexer-radar fra tyske Hensholdt for deteksjon og målfølging. Dette er Spexer 2000 3D M2.

Her skytes det 40 mm-granater fra Protector-våpenstasjonen på en norsk CV90 på Setermoen. Foto: Ole-Sverre Haugli/Forsvaret

Systemet bruker en 40-millimeter automatisk granatkaster med luftsprengning («airburst»), men kan også benytte større våpen opp til 30 mm maskinkanon og luftvernmissiler for å møte dronetrusselen.

Enormt potensial

Bratli trekker fram det lengre forskningsprogrammet de har hatt med FFI der dyp læring/AI er brukt til å ta fram nye målfølgingsalgoritmer der våpenstasjonens sensorer er i stand til å «tracke» og følge små droner som kan være vanskelig å oppdage og for eksempel skille fra fugler.

Et nøkkelpunkt her er at det er eksisterende sensorer, radar, termisk og visuelt kamera, som brukes på en smartere måte og forbedrer ytelsen på våpenstasjonen. KDA har levert 20.000 slike systemer fra før, og det er åpenbart et marked for at flere av dem kan ønske seg C-UAS-evne.

De som ligger først i køen er Norge og USA, uten at det er inngått noen kontrakter ennå. USA er den desidert største brukeren med over 16.000 våpenstasjoner som er kjøpt gjennom Crows-programmet.

– Vi er stolte over å ha vunnet den første C-UAS-konkurransen og ser fram til et langsiktig samarbeid med den tyske hæren. Med denne kontrakten kombinerer vi eksisterende og ny teknologi og leverer løsninger til et nytt voksende marked, sier Bratlie.

Kjøperen er BAAINBw som står for «Das Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr» og kan sammenlignes med norske Forsvarsmateriell.