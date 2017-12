Tysk oljeselskap investerer 10 milliarder kroner: Nå skal Fenja bygges ut

VNG Norge leverte tirsdag formiddag utbyggingsplan for Pil og Bue – nå kjent som Fenja – til olje- og energiminister Terje Søviknes, melder det tyske oljeselskapet i en pressemelding.

Utbyggingen skal kobles som en subsea-satellitt opp mot Njord A-plattformen til Statoil, som er under oppgradering hos Kværner Stord.

I første runde er det kun Pil-funnet som bygges ut. Feltet inneholder rundt 100 millioner fat olje og gass, hvor nærmere 70 prosent er olje, og resten er gass. En eventuell utbygging av Bue, som vil bekreftes i en ny brønn, vil gi økte ressurser.

VNG investerer totalt 10,2 milliarder kroner i Fenja-utbyggingen. En liten del av dette går også til ombygging av Njord A-plattformen. Produksjonsstart er satt til begynnelsen av 2021.

Balansepris på 40 dollar

– Partnerskapet har vist en forpliktelse, når de nå kan levere en utbyggingsplan, bare litt over tre år etter at funnet ble gjort, sier VNG-sjef Atle Sonesen i meldingen.

Videre kan VNG meddele at de har klart å redusere kostnadene i prosjketet med to millierder kroner.

Han sier dessuten til E24 at feltet har en balansepris på under 40 dollar fatet.

Feltet er ventet å produsere i 16 år.

Administrerende direktør VNG Atle Sonesen Foto: Helge Hansen Bilde: Helge Hansen/VNG

Fenja blir en subsea-utbygging, bestående av to havbunnsrammer og totalt seks brønner. Det inkluderer tre produksjonsbrønner, to vanninjeksjonsbrønner og en for gassinjeksjon.

En av produksjonsbrønnene på utbyggingen skal også gå via Bue-funnet, slik at man får avgrenset dette. VNG anslår VNG at man kan hente ut ytterligere 20 millioner fat oljeekvivalenter dersom det blir startet prosuksjon også herfra.

Flere kontrakter er allerede meldt inn, blant annet er det North Atlantic-riggen West Phoenix som skal bore brønnene på feltet. Boringen skal starte i 2020.

Det er TechnipFMC som skal levere subsea-utstyret på feltet og oppkobling av dette.

Transocean Arctic fant Pil i 2014. Bilde: Helge Hansen/VNG

Varmekabel-rekord

I forbindelse med utbyggingen av Fenja vil det også bli satt en verdensrekord.

På grunn av oljens beskaffenhet er rørledningen fra Fenjas havbunnsrammer til Njord utstyrt med varmekabler. Oppvarming av produksjonsrøret ved produksjonstans er nemlig nødvendig for å hindre voks- og hydratdannelse.

Operatøren og leverandørene har videreutviklet en rør-i-rør-løsning med varmekabler lagt i rommet mellom de to rørene. Denne vil bli 37 km lang og med det den lengste i verden av sitt slag.

Siden oppvarmet rør-i-rør over så lang avstand er ikke bygd før og er det derfor behov for teknologikvalifisering.

Statoil solgte seg ut

Pil ble funnet i 2014, og ligger på Haltenbanken i Norskehavet, omkring 32 kilometer fra Njord, som funnet nå skal knyttes opp til, 60 kilometer fra Draugen og 120 kilometer vest for Kristiansund.

Fenja-utbyggingen vil ifølge VNG bidra med mellom 9500 og 11.000 årsverk i løpet av sin levetid.

Det er VNG Norge som er operatør på feltet med en eierandel på 30 prosent. I tillegg har eier Point Resources AS 45 prosent og Faroe Petroleum Norge 25 prosent.

Statoil hadde tidligere en eierandel i feltet, men trakk seg ut omkring et års tid før Pil ble funnet.