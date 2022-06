Innstilte tog, forsinkelser og stappfulle vogner er bare noen av utfordringer hovedstadens togpendlere møter på jevnlig basis.

Åsaken er like vanskelig som den er enkel: En svært stor andel av landets tog må gjennom den samme tunnelen mellom Oslo S og Skøyen. En strekning som har vært erklært overbelastet helt siden 2007.

Onsdag formiddag ble det klart at Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård har bedt Jernbanedirektoratet om å på nytt se på behovet for ny togtunnel gjennom Oslo sentrum.

– Dersom utviklingen i antall togreiser går i den retningen vi ønsker, er det svært begrenset mulighet å ta ut mer kapasitet i dagens tunnel. Det er derfor viktig å komme i rute med planleggingen av ny tunnel, slik at vi får kunnskap om når det kan være aktuelt at den står ferdig, sier han.

Ikke bare et Osloprosjekt

Forsinkelser i Oslotunnelen får ofte store konsekvenser. I dag går både lokal- og regionaltog gjennom den samme tunnelen. I tillegg brukes Oslotunnelen av fjerntog og godstog til resten av landet.

Hver gang det skjer noe i tunnelen rammes dermed ikke bare hovedstadens reisende, men også trafikken på andre deler av jernbanenettet.

– En ny rikstunnel vil doble kapasiteten gjennom Oslo by og være positivt for togtrafikken for store deler av vårt nasjonale jernbanenett, sier Nygård.

I oppdraget skal Jernbanedirektoratet på nytt vurdere etterspørselen etter togtilbud sammen med de langsiktige ambisjonene for utviklingen av togtilbudet, slik at tunnelen kan stå ferdig til det de kaller riktig tid.

Jernbanedirektoratet skal også vurdere om bedre bruk av dagens tunnel og bruk av ny teknolog kan gi bedre utnyttelse av dagens kapasitet.

Stoppet i 2021

Det er ikke første gang prosjektet vurderes. I 2021 ble den allerede pågående planlegging av nytt dobbeltspor i tunnel fra Oslo S til Lysaker stoppet som følge av at det ikke var tilstrekkelig med penger.

Dette på tross av at Stortinget i I Nasjonal transportplan (NTP) 2018–2029 la frem planene om å bygge den nye tunnelen.

De totale kostnadene var da anslått å ligge på i underkant av 40 milliarder kroner, men det både var og er stor usikkerhet knyttet til beløpet.

Vil skille regional- og lokaltog

Planleggingsarbeidet som pågikk frem til 2021, kom på bestilling fra Jernbanedirektoratet. Det gikk ut på å planlegge en ny togtunnel fra Oslo sentralbanestasjon, via Nationaltheatret til Lysaker.

For å sikre god vendekapasitet skulle det i tillegg planlegges et ekstra spor mot Stabekk og bygges et vendeanlegg vest for Nationaltheatret.

Utbyggingen skal etter planen doble kapasiteten på jernbanen, og vil, selv om det for mange kan høres ut som et rent Osloprosjekt, bedre kapasiteten for både regiontog og lokaltog på store deler av jernbanenettet ved at de to ulike togsystemene skal skilles, og gå i hver sin tunnel når den nye tunnelen er på plass.

Endelig trasévalg for tunnelen er imidlertid foreløpig ikke tatt.