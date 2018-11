TU oppbemanner og styrker dekningen av energi

Norges velstand er i stor grad basert på enorme naturressurser: Olje og gass, og en topografi som skapt for vannkraft. Hvordan vi forvalter disse er en vesentlig del av samfunnsdebatten.

Vi trenger teknologi på høyeste nivå, både for å nå klimamålene og for å sikre lønnsomhet. Bransjen må stadig omstille seg og jobbe smartere.

Nå råder optimismen i miljøene rundt norsk vindkraft, som for tiden er den billigste energien i Europa, regnet over levetiden for nye kraftverk. Statoil bytter navn til Equinor for å signalisere en grønnere retning, og satser blant annet tungt på havvind. Plattformer automatiseres og styres fra land. Flere og flere operasjoner skal gå på strøm. Vannkraftverk skal moderniseres, for å få mer ut av vannmagasinene.

Kort sagt skjer det ekstremt mye spennende i norsk energisektor, og dette er en utvikling tu.no skal være veldig tett på.

Ren energi

TU har tatt til seg FNs bærekraftsmål. Herunder ren energi og fokus på samarbeid for å nå målene.

TU Energi skal beskrive muligheter og innovasjoner, men også ha et kritisk og granskende blikk på det viktigste som skjer — i bedrifter, regioner og klynger, innen akademia og forskning, og hos myndighetene.

Vi har tro på at informasjon og meningsbryting bidrar til å styrke næringen, samtidig som den redaksjonelle dekningen opplyser et bredt lag av befolkningen.

Flere ansatte, mer ekspertise

Teknisk Ukeblad Media har de siste årene ekspandert kraftig på digitale flater, ikke minst gjennom moderskipet tu.no. Her når vi hver måned 700.000 unike brukere med innhold om teknologiens muligheter og utfordringer. Teknologi angår alle, og vi har et redaksjonelt mål om å være dype nok til å tilfredsstille teknologene, men samtidig presentere innholdet slik at flere forstår.

Vårt redaksjonelle hovedfokus er på det norske proffmarkedet, og våre mest eksklusive saker ligger i abonnementstjenesten TU Ekstra.

Men tu.no er et bredt nettsted innen teknologi. Når vi dekker alt fra olje og gass til bygg, forsvarsteknologi og elbiler, gir det seg selv at antall saker per bransje blir begrenset. Med nye nisjesatsninger ønsker vi å gjøre noe med dette. Vi har blant annet bemannet opp redaksjonen for å kunne gå tettere på prioriterte nisjer.

Først ute var TU Bygg, som vi lanserte i juni. TU Elektrisk så dagens lys i august, og TU Maritim i september.

Men nå gjelder det TU Energi. Her har vi de siste månedene ansatte flere dyktige journalister, med kompetanse innen alle energiområder. I løpet av vinteren skal vi tilføre ytterligere årsverk, og vi vil dessuten berike TU Energi med nye tjenester.

Spill gjerne inn dine ønsker for satsningen i kommentarfeltet under. Vi håper at du blir fornøyd!