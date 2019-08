TU Media nærmer seg 10.000 digitale abonnenter. Vi takker for tilliten ved å gi de trofaste leserne mer innhold

I skrivende stund har Teknisk Ukeblad Media nesten 10.000 digitale abonnenter. Dette er noen av våre mest lojale lesere, som vi nå ønsker å belønne med enda mer innhold.

Da vi for drøyt to år siden lanserte Ekstra for tu.no og digi.no, fikk abonnentene ca. 10 eksklusive saker i uka. Dette har vi gradvis økt.

Fra 2. september beriker vi pakka ytterligere, og vil gi våre digitale abonnenter hele 45 eksklusive saker per uke.

Digitale abonnenter kan også lese digitaliserte arkivsaker tilbake til 1854 - alt som har stått i TUs papirmagasiner siden starten.

De viktigste sakene

TU Media har det siste året oppbemannet redaksjonen kraftig, og vi vil fortsatt tilby en del saker åpent.

Men vi legger de mest ressurskrevende og eksklusive sakene i Ekstra-pakka. Her skal abonnenter få fordypning, innsikt og saker som skal hjelpe ansatte i teknologibedrifter til å gjøre jobben sin enda bedre.

I Ekstra-abonnementet finner du reportasjer fra bedrifter som har lykkes med en satsning, og som er villige til å dele sine erfaringer. Eller de som har feilet, og analysert hvorfor det gikk som det gjorde. Du vil møte visjonære teknologiledere som deler sine tanker om fremtiden, og rekrutterere som forteller hva slags kompetanse bransjen skriker etter. Analyser og rapporter er også en del av pakka.

Det siste året har vi har lansert nisjesatsningene TU Bygg, TU Maritim, TU Energi og TU Elektrisk. Enda en nisje er på trappene. Målet med disse er at vi skal kunne dykke dypere i viktige teknologiske nisjer, og tilby en høyere frekvens av bransjerelevante nyheter.

Som Ekstra-abonnent får du tilgang til alt.

Vanlige spørsmål om Ekstra-abonnement

Ansatte i Teknisk Ukeblad Media har siden oppstarten kommunisert mye med våre digitale abonnenter. Under har jeg oppsummert de vanligste henvendelsene og svarene:

– Får jeg som digital abonnent tilgang både på TUs og Digis Ekstra-saker? Svaret på dette er todelt. Privatpersoner som abonnerer på Ekstra, får saker både fra tu.no og digi.no. Bedrifter som bestiller abonnement på vegne av mange ansatte, kan velge om de vil betale for tilgang til ett nettsted eller begge.

– Får jeg Ekstra gratis hvis jeg abonnerer på Teknisk Ukeblads papirmagasin? Svaret på dette er nei. Ekstra og TU papir er separate produkter, og innholdet fra Ekstra vil ikke bli å finne i bladet. I øyeblikket har vi ingen pakkeløsning for abonnement på blad og TU-delen av digital tjeneste, men det kan komme senere.

– Hvorfor får ikke medlemmer av TUs eiereorganisasjoner Tekna og Nito innholdet gratis? Teknisk Ukeblad Media er en uavhengig mediebedrift, som driver journalistikk uten innflytelse fra eierne, og som finansierer sin egen drift. Tekna og Nito har valgt å kjøpe papirutgaven av TU til sine medlemmer som ett av mange medlemsgoder. Norske mva-regler har gjort at en tilsvarende ordning med digitalt abonnement ville ha utløst mange millioner kroner i momskrav. Disse mva-reglene må endres før Nito og Tekna kan vurdere å tilby digitalt abonnement til sine medlemmer.

– Tilbyr TU noen rabattordninger? Bedrifter som ønsker å kjøpe tilgang til mange ansatte, får rabatt, etter en trappetrinnsmodell. Medlemmer av Tekna og Nito får også rabatt. I desember 2018 tilbyr TU Media rabatt til alle som tegner årsabonnement før nyttår.

– Hvilke andre fordeler får abonnenter? Digitalt abonnement er en ganske ny tjeneste i TU, og målet er gradvis å utvide abonnementsfordelene. I første omgang tilbyr vi abonnentene rabatt på Teknisk Ukeblad Medias mange konferanser, som er vår nyeste arena for debatt, og en møteplass for ledende stemmer i teknologi-Norge. Abonnentene får også et skreddersydd nyhetsbrev. Ellers er et digitalt og søkbart arkiv helt tilbake til 1854 nevnt.

– Hva om jeg opplever noen problemer med tjenesten? Kundeservice for Ekstra treffes på ekstra@tu.no