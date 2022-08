Ifølge brødrene er det nokså sikkert at brua først kollapset i skjøtet under lastebilen, som markert på bildet. De mener videre at staget i den blå markeringen, viser at hovedspennet inn mot land kollapset sist. Montasje: Stian Lysberg Solum/Kjetil Ree (CC 3.0)/Eirik Urke