Trumps India-besøk kan gi milliardinntekter til Kongsberg

Når USAs president Donald Trump besøker India for første gang 24. februar, kan han by på det ettertraktede Nasams-luftvernet som India lenge har signalisert at de ønsker seg.

Det amerikanske utenriksdepartementet har nå godkjent et slikt mulig salg, opplyser Defense Security Cooperation Agency (DSCA) som er en del av forsvarsdepartementet.

Ifølge meldinga mandag har leveransen en anslått verdi på 1,867 milliarder dollar totalt, altså i overkant av 17 milliarder kroner. Hovedleverandørene er amerikanske Raytheon og deres norske partner Kongsberg Defence & Aerospace (KDA).

Forventer gjenkjøp

Mesteparten av luftvernet er komponenter vi kjenner igjen fra Nasams, som fem AN/MPQ-64Fl Sentinel radarsystemer, elektrooptiske/termiske sensorer, kommando- og kontrollstasjoner, utskytingsenheter, inkludert mobile (HML) og 118 AIM-120C-7/C-8 Amraam-missiler. I tillegg skal det kjøpes 134 Stinger FIM-92L-missiler med tilbehør.

Dette vil imidlertid være en anskaffelse som går direkte mellom India og USA som en myndighet til myndighet-kontrakt gjennom US Foreign Military Sales (FMS)-programmet.

DSCA forventer at India kommer til å forlange gjenkjøpsavtaler i forbindelse med luftvernkjøpet, og skriver at dette blir en forhandlingssak mellom kjøper og leverandør(er).

Kommunikasjonssjef Kyrre Lohne i Kongsberg Defence & Aerospace understreker at det ennå er langt fram til en eventuell kontrakt.

– Samtidig er det selvsagt tilfredsstillende å se at saken går framover, sier han.

Han kan ikke kommentere hvor stor andel av en eventuell indisk bestilling som vil tilfalle Kongsberg. Da den enorme Nasams-kontrakten ble inngått mellom Qatar og Raytheon i fjor, var den norske andelen cirka 30 prosent.

Beskytter Det hvite hus

Det var allerede i juli 2018 at det først ble kjent at den indiske organisasjonen for forsvarsanskaffelser (DAC) i det stille hadde godkjent å kjøpe inn et ukjent antall Nasams-batterier («Norwegian/National Advanced Surface to Air Missile System»).

Det uttalte målet var missilvern av New Delhi og potensielt andre viktige steder i India. Kongsberg legger ikke skjul på at det stadig er en meget god referanse at Nasams i snart 15 år har vært utplassert i Washington D.C.

India har i årevis tronet øverst eller langt oppe på lister over verdens største våpenimportører, men pleier ikke å kjøpe alt utstyr i den samme butikken. Det gjelder også luftvern, der India i løpet av året skal motta fem S-400-systemer (SA-21 Growler) fra Russland. På marinefartøyer er de i ferd med å ta i bruk Barak 8-luftvern som er utviklet sammen med Israel.

Videreutvikling

Det er nettopp luftverneksport som har bidratt mest til at ordreboka for forsvarsvirksomheten i Kongsberg-konsernet i fjor høst passerte 20 milliarder kroner.

I i løpet av 2019 har Australia og Qatar kommet inn som den tiende og ellevte nasjonen som tar dette luftvernsystemet i bruk. Nå kan India fort bli den tolvte. De øvrige brukernasjonene er Norge, USA, Finland, Nederland, Spania, Chile, Oman, Litauen og Indonesia.

Qatar-bestillingen, som for Kongsberg er verdt 5,6 milliarder kroner, er ikke bare viktig på grunn av størrelsen. Denne avtalen har også stor betydning for videreutvikling av Nasams som også kommer eksisterende brukere til nytte, har konsernsjef Geir Håøy påpekt.

Avtalen med Qatar inneholder kvalifisering av det nye AIM-120 Amraam-missilet med større rekkevidde («extended range», ER). Også Nasams nærholdskapasitet er i ferd med å øke, ved hjelp av AIM-9X Sidewinder block II.

NSM på Seahawk

Et annet kongsbergprodukt som India har signalisert interesse for, er Naval Strike Missile (NSM), som er ønsket på de nye Sikorsky MH-60R Seahawk-helikoptrene.

Dette ble kjent i forbindelse med at det amerikanske utenriksdepartementet godkjente salg av helikoptre og våpen i fjor vår. Foreløpig er det kun utført såkalte «fit checks» og lignende, altså at missilet fysisk kan bæres av helikoptre, men NSM er ennå ikke integrert på Seahawk eller noen andre helikoptertyper. Ei heller fregatthelikopteret NH90, noe Nederland nylig signaliserte et ønske om.

NSMs forgjenger, Penguin Mk 2 Mod 7, ble for øvrig integrert på Seahawk i 1985 og har vært en eksportsuksess i dette nisjemarkedet.