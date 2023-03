Hele verden må kutte utslipp. Kanadiske Michael Barnard, som er rådgiver og jobber med strategi og elektrifisering for flere selskaper innen transport, tror skipsfrakt vil gå igjennom en total endring fram mot 2100 når verden skal vekk fra fossile energikilder. Det betyr at kull, olje og gass ikke lenger skal fraktes i store volum på skip, og heller ikke brukes som drivstoff for skip og annen transport.