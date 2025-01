Saken oppdateres.

En trikk har sporet av på Jernbanetorget i Oslo. Det vil medføre store problemer med trafikkavviklingen en tid fremover, melder Oslo-politiet i politiloggen.

– Det har vært en avsporing med 17-trikken, bekrefter Nicoline Bjerge, pressekontakt i Sporveien til Teknisk Ukeblad.

Bjerge sier Sporveien foreløpig ikke har oversikt over skadeomfanget, men at det ikke er meldt om personskader i forbindelse med avsporingen.

– Heldigvis sperrer ikke trikken for annen trafikk, men avsporingen vil nok skape noen trafikale problemer en stund fremover, sier hun.

Det er en av de nye trikken som sporet av. Foto: Arash A. Nejad

Under tre måneder siden sist

Avsporingen på Jernbanetorget skjer kun måneder etter den forrige store avsporingen med trikk i Oslo sentrum.

Også da var trikken som sporet av en av de nyeste trikkene i byen.

I etterkant av denne avsporingen ble det klart at lokføreren fikk et illebefinnende og at det forårsaket ulykken.

Denne gangen er avsporingen av langt mindre kaliber.

– Men foreløpig kan vi ikke si noe om hva som har skjedd, sier Bjerge til TU.