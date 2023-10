Trenger mer tid til rapport om Tretten bru

Konsulentselskapet PwC har bedt om mer tid til å fullføre sin rapport om Tretten bru som kollapset i august 2022.

– Det opprinnelige målet, før mandatet til PwC ble utvidet, var at rapporten skulle være ferdig 15. november i år. PwC Norge har nå bedt om mer tid for å fullføre den eksterne gjennomgangen, sier divisjonsdirektør Bjørn Laksforsmo for drift og vedlikehold i en melding fra Statens vegvesen.

– Selv om Statens vegvesen er utålmodige på å få svar, så ser vi at det er det er et svært stort, komplisert og omfattende materiale og historikk som skal gjennomgås, sier han.

Fikk advarsler - forsterket likevel ikke brua

Det var 15. august i fjor at Tretten bru kollapset etter å ha vært i drift i cirka 10 år, mest sannsynlig som følge av en blokkutriving i et av diagonalelementene av tre i vestre del av elva.

Teknisk ukeblad har tidligere avslørt at det under en kontroll av brua i 2016 ble beregnet at utnyttingsgraden på diagonalen hvor bruddet skjedde var på rundt 200 prosent.

Vegvesenet anbefalte da å forsterke knutepunktene, men dette ble ikke gjennomført.

I august besluttet Vegvesenet seg for å forby bygging av nye fagverksbruer i tre etter Havarikommisjonens rapport om Tretten bru.

Målet er at PWCs rapport skal være klar i midten av januar 2024.

Vil ha svar på tre spørsmål om Tretten bru

Selv om PwC skal se på hele Tretten bru sitt livsløp, er det tre problemstillinger som det er spesielt viktig å få svar på, skriver Vegvesenet.

I august kunne TU fortelle at ingeniørene som prosjekterte Tretten bru visste at et nytt regelverk ville kreve en mer solid konstruksjon. Likevel valgte de å følge det gamle regelverket . «PwC skal i den forbindelse gå gjennom dokumentasjon og beslutninger knyttet til at brua ble bygget etter gammelt regelverk», skriver Vegvesenet.

. «PwC skal i den forbindelse gå gjennom dokumentasjon og beslutninger knyttet til at brua ble bygget etter gammelt regelverk», skriver Vegvesenet. Etter at Perkolo bru kollapset i 2016 og tilsvarende bruer ble gjennomgått, anbefalte man å forsterke Tretten bru. Hvorfor ble ikke anbefalingen om forsterkning utført, og hvordan ble den interne fagrapporten fra 2016 for fagverksbruer i tre fulgt opp internt i etaten?

utført, og hvordan ble den interne fagrapporten fra 2016 for fagverksbruer i tre fulgt opp internt i etaten? PWC skal også se nærmere på om hvorvidt de senere års omorganisering av Statens vegvesen med «tydeligere ansvar og roller» kan gjøre oss trygge på at avvik som ikke ble fulgt opp etter Perkolo-kollapsen i 2016 ville blitt fulgt opp i dag.

Parallelt med arbeidet til PwC og den interne innsatsgruppa, arbeider Statens Havarikommisjon med en Delrapport 2 for Tretten bru.

Den vil konsentrere seg om Vegvesenets bruforvaltning og oppfølging av Tretten bru gjennom bruas livsløp, med utgangspunkt i tekniske undersøkelser.

