Tredobler testsenter i verdensklasse

Sustainable Energy har fått klarsignal fra styret til å utvide katapultsenteret med 1000 kvadratmeter og tre nye testceller. Det er første steg på vei mot en tre-firedobling av kapasiteten med ytterligere 8–9 nye testceller, laboratorier, kontorer for egne og andres ansatte samt kantine.

De får også et stort uteområde der nye løsninger for hydrogen, ammoniakk og andre drivstoff kan utprøves. Sustainable Energy har sikret seg opsjon på nok tomteareal i tilknytning til dagens senter.

– Dette er episenteret for utvikling og testing av hydrogen- og ammoniakkteknologi. Det er en formidabel suksess. Ingen andre, verken i Europa eller i verden for øvrig, kan tilby fasiliteter, logistikk og kompetanse på ett sted, sier Willie Wågen, administrerende direktør for senteret.

Willie Wågen, adm.dir. i Sustainable Energy katapultsenter på Stord har store planer. I dag har Energy House tre testceller. Neste år blir det tre til samt stort uteareal for containerbaserte løsninger. Foto: Tore Stensvold

Han sier at de får henvendelser fra hele verden med store og små, kjente og ukjente selskaper med høyteknologiprodukter.

Krevende kunder

– Nå maksimerer vi senteret. Kapasiteten tredobles, fra tre til 8–9 testceller. Dette er ene og alene på grunn av kundepågang, sier Willie Wågen.

Han sier at de utvider spekteret ut fra forespørslene.

– Det er spennende å få nye utfordringer. Vi legger til rette for testing av en rekke nye løsninger og teknologier, både LOHC, ulike syngassløsnigner, e-fuels og e-metanol, naturgass- og biogassløsninger, steam-reformere og reaktorer og mye annet, sier Wågen.

Sustainable Energy – Norsk katapultsenter Etablert 2018 på Stord – 12 årsverk Oppgave: Bidra med fasiliteter og kompetanse for kunder som vil utvikle og teste bærekraftige løsninger for produksjon, lagring, distribusjon og styring av energi. Fra laboratoriestadiet til fullskala prototyptesting av løsninger for skip og havrom. Fysisk: Tre testhaller med tilhørende kontrollrom, kontorer og laboratorier i første byggetrinn Hydrogen leveres av Stord Energy – på utsiden av testsenteret. Kan produser opp mot 140 tonn H 2 i året. Ammoniakk leveres med tankbil og lagres i tanker i spesialbygg med eget sikkerhetsopplegg. Rørsystem med lekkasjedetektorer i bakken til testcellene. 2024: Bygger ut med 1.000 m² for plass til tre nye testceller. Utearealer for testing for containeriserte løsninger Neste steg: 8–9 nye testceller samt laboratorier, kontorer, kantine.

Katapultsenteret Sustainable Energy har ambisjoner om å tre-firedoble kapasiteten de neste årene. Slik kan det bli når Energy House II er ferdig utbygget. Illustrasjon: Sustainable Energy

Omstilling

Katapultsenteret ble etablert i 2018 for å være en pådriver for overgangen til mer klima- og miljøvennlige energikilder. Senteret har kompetanse og utstyr som hjelper kunder til å utvikle og teste bærekraftige løsninger for produksjon, lagring, distribusjon og styring av energi.

Sustainable Energy kan være med fra start, det vil si helt fra utvikling og testing av prototyp i lab, til fullskalaprodukter som trenger en siste testfase før sluttbruker, enten det er på landanlegg, på skip eller til havinstallasjon.

Første ammoniakkmotor

Wärtsilä var første store kunde som fikk fraktet en stor W32-motor fra Finland til Stord og installert i en av testcellene. Siden november i fjor, er den kjørt og testet med ammoniakk og med ulike driftsprofiler for å simulere bruk i skip. Wärtsilä valgte Stord på grunn av fasilitetene og ekspertisen. Resultater er verdens første kommersielt tilgjengelige ammoniakkmotor. Første to motorer er solgt til Viridis Bulk Carriers.

Brenselceller

Wärtsilä-motoren «Arja» har i over ett år gått på stadig økende innhold ammoniakk og blitt testet med ulike driftsprofiler og belastninger for å simulerer driften om bord på skip. Foto: Tore Stensvold

Brenselceller – både lavtemperatur membran (PEM) og høytemperatur faststoff (Solid Oxide Fuel Cell – SOFC) testes og kjøres som om de sto om bord i skip. Både Alma Clean Power, Power Cell og Ballard har brenselceller installert og kjøres i ulike testoppsett.

Amerikanske Amogy har utviklet en helt ny cracker som omdanner ammoniakk til hydrogen som kan brukes i brenselceller. De måtte til Stord for å finne det eneste stedet det var mulig å kvalifisere teknologien for skip. I høst har de testet gassen de får ut opp mot både Power Cell og Ballard. Neste steger fullskalatest av cracker i kombinasjon med brenselcellene.

Akademia og gründere

Med de nye utvidelsene ønsker Sustainable Energy å legge til rette for at enda flere bedrifter med ulike teknologier kan få plass, både i testceller, laboratorier og kontorer.

Senteret ønsker også å tiltrekke seg gründere og skal ha plass til akademia og forskere fra ulike institusjoner.

– I tillegg til pilottesting og forskning for de største, må det være grobunn for oppstartsbedrifter som kan få kontor rett ved der den verdensledende teknologien utvikles, sier Wågen.

Plug-and-play

Han var nylig i USA og fortalte om fasilitetene og hva de kunne tilby.

– Da var det mange som fikk store øyne, sier Wågen.

Han mener Sustainable Energy utmerker seg ved å ha hele infrastrukturen på plass, med alt av sikkerhetssystemer, sensorer, ventiler og regulatorer.

– Det er bare å koble seg til og begynne testing. Sammen med andre bedrifter i området, har vi all ekspertise for å marinifisere og kvalitetssikre nye produkter. Vi kjenner standarder og sikkerhetskrav fra myndigheter og klasseselskaper, sier Wågen.

Amogy med cracker-test

Det var årsaken til at amerikanske Amogy etablerte en norsk avdeling og sikret seg tid i testsenteret.

Selskapet, med gründere fra MIT i Boston, har utviklet en liten og mobil cracker som omdanner ammoniakk (NH 3 ) til hydrogen (H 2 ). Hydrogen kan deretter brukes i en brenselcelle. Amogy har allerede utviklet og testet en 3 kW cracker til flydroner, en på 100 kW til landbruksmaskiner og en på 300 kW til lastebiler og veitransport. Nå skal crackeren opp på megawatt-nivå og kunne brukes om bord på skip.

Grunnlegger og administrerende direktør Seonghoon Woo fortalte TU tidligere i år at de ikke fant noe annet sted i verden hvor det var mulig å teste en 1 MW cracker. Den maritime kunnskapen er heller ikke hyllevare.

– Sustainable Energy har gode testfasiliteter og bygget opp infrastruktur for ammoniakk som de nå bruker på Wärtsilä-motor og brenselcellene til Alma. Noe tilsvarende finner vi ikke andre steder, sa Woo til TU i september.

Seonghoon Woo har en doktorgrad i materialvitenskap fra MIT og jobbet med halvledere og kunstig intelligens før han ble opptatt av energi. Foto: Tore Stensvold

Bygger opp leverandører

Wågen sier at Amogy er et godt eksempel på en type kunder som får store ringvirkninger i Norge. Selv om kjerneteknologien er amerikansk, vil alt utstyret og kompetansen de trenger være lokal – eller i det minste norsk. Blant annet har Amogy innledet samarbeid med Seam, som står for elektro, automasjon og energistyringssystemer.

– Her kan vi få testet og prøvd ut at i hele verdikjeden – fra den minste og kritiske komponent, til hele systemer i driftsmiljø, sier Wågen.

Han forteller at det er mange som har fått overraskelser. Komponenter, fra sensorer, rør, ventiler, pakninger og regulatorer som fungerer i laboratoriet, men ikke når det settes inn i et system som står og går over tid og med trykk, mottrykk og variable laster.

– Hos oss kan leverandører virkelig få utviklet og kvalifisert teknologi og utstyr. Det kan være gull verdt på eksportmarkedet. Norske leverandører kan også få muligheten til bli en del av leveransen til utenlandske selskaper som er her og tester, sier Wågen.