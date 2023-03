Tredje togulykke på kort tid – flere skadd etter at to tog kolliderte i Romania

Tre personer er fraktet til sykehus og ti stykker er under observasjon, etter at to tog kolliderte med hverandre utenfor Romanias hovedstad Bucuresti mandag morgen.

Ifølge avisa Adevarul skjedde ulykken mellom byene Maldaeni og Rosiorii de Vede, drøyt 90 kilometer utenfor Bucuresti. Alle de tre som er fraktet til sykehus skal være ved bevissthet.

Det skal ha vært drøyt 280 personer på det ene toget.

Verste togulykke på 50 år

Ulykken, som skal ha skjedd 04:05 lokal tid mandag morgen er den andre store togulykken på kort tid.

Tirsdag 28. mars omkom 57 mennesker da et passasjertog og et godstog krasjet front mot front like utenfor byen Larissa nord for Athen i Hellas.

Det skal ha vært rundt 350 personer om bord på passasjertoget, der minst tre togvogner tok fyr. De to første vognene ble knust i kollisjonen.

Ulykken skal være den verste i Helles på over 50 år.

En feil med signalanlegget

Årsaken til ulykken er foreløpig ikke kjent. Et gresk lokførerforbund har imidlertid opplyst at det ofte er feil med det elektriske signalanlegget på strekningen.

Kort tid etter ulykken i Hellas meldte avisen Athens Voice at fire personer er pågrepet i forbindelse med ulykken.

I tillegg til det har Hellas' samferdselsminister Kostas Karamanlis meldt at han ønsker å gå avsom følge av den voldsomme ulykken.

Fire døde i togulykke i Egypt

En uke etter den store ulykken i Hellas, meldte det egyptiske helsedepartementet at fire mennesker døde og 23 ble skadet etter at et tog sporet av i Egypt 7. mars.

Ulykken skjedde i byen Qalyub, nord for hovedstaden Kairo.

Én vogn, samt lokomotivet, sporet av da toget var på vei inn på en stasjon.