Toyotas første elbil får over 500 kilometers rekkevidde

I juni leveres de første eksemplarene av Toyota bZ4X i Norge. Nå er WLTP-rekkevidde og priser for de forskjellige versjonene klare:

Forhjulstrekkvarianten får opptil 511 kilometers WLTP-rekkevidde og koster fra 411.400 kroner.

Firehjulstrekkvarianten får opptil 466 kilometers WLTP-rekkevidde og koster fra 438.500 kroner.

Prisene er ekskludert levering.

WLTP-rekkevidden er en del høyere enn hva Toyota tidligere har reklamert med. De har sagt at utgaven med forhjulstrekk får over 450 kilometers rekkevidde og at firehjulstrekkvarianten får over 410 kilometers rekkevidde.

Prisene er de samme som er kjent fra tidligere, men nå er en tre års serviceavtale verdt rundt 11.500 kroner priset inn.

BZ4X kommer i flere utstyrsversjoner med ulik WLTP-rekkevidde og pris. Oversikten får du lengre ned i artikkelen.

160 kW fordelt på to motorer

Dette er Toyotas første helelektriske personbil og den første bilen bygget på den dedikerte e-TNGA-plattformen. Toyota skryter spesielt av firehjulsdriftsystemet på bilen, som er utviklet i samarbeid med Subaru.

Med forhjulstrekk har bilen 150 kilowatt motor med moment på 265 newtonmeter. Med firehjulstrekk er motoreffekten 160 kilowatt (80 kW + 80 kW) og moment på inntil 336 newtonmeter. Null til hundre går på henholdsvis 7,5 og 6,9 sekunder. Det er ikke de heftigste tallene vi har sett, men Toyota markedsfører heller ikke bilen som noen sportsbil.

Batterikapasiteten er 71,4 kilowattimer, med rekkevidde på over 450 kilometer.

Bilen hurtiglades med en effekt på inntil 150 kilowatt. Ifølge Toyota tar det en halvtime å lade bilen til 80 prosent. Bilen kan leveres med 11 kilowatt ombordlader, men ikke før fjerde kvartal. Inntil da kommer bilen med 6,6 kW ombordlader.

Ti års garanti ved årlig helsesjekk

Dersom du tar en årlig helsesjekk av batteriet hos et autorisert Toyota-verksted, garanterer produsenten minst 70 prosent resterende batterikapasitet etter ti år eller 1.000.000 kilometer kjørt. Uten denne årlige helsesjekken vil produsenten kun gi garantier for 160.000 kilometer eller fem år.

Toyota Norges informasjonssjef Espen Olsen forteller at den årlige helsesjekken av batteriet vil koste omtrent en tredel av 11.500 kroner, altså i underkant av 4000 kroner per år.

Bilen kan bestilles fra 1. april.

Ulikt utstyrt

Her er prisene på de ulike utstyrsversjonene:

Drivhjul Versjon WLTP-rekkevidde kombinert Pris i kroner uten frakt 2WD Active 511 411.400 Active Tech 503 455.400 Active Tech Bitone 444 475.400 AWD Active 466 438.500 Active Tech 460 482.500 Active Tech Bitone 417 502.500 Executive 459 508.500 Executive Bitone 415 528.500

Toyota har ikke lagt ut informasjon om de forskjellige utstyrsnivåene, men til TU forteller Olsen følgende:

Active-versjonen får sikkerhetssystemet Toyota Safety Sense 3, automatiske fjernlys, skiltgjenkjenning og adaptiv fartsholder. Det er LED-lys bak og foran. Bilen har også teknologi som gjør at nøkkelen kan være i lomma når du går inn i bilen. Innvendig har bilen åtte tommers infotainmentskjerm og to-sone klimaanlegg. Den får stoffseter og varme i setene foran. Den får ikke blindsonevarsling eller utvendige kamera.

får sikkerhetssystemet Toyota Safety Sense 3, automatiske fjernlys, skiltgjenkjenning og adaptiv fartsholder. Det er LED-lys bak og foran. Bilen har også teknologi som gjør at nøkkelen kan være i lomma når du går inn i bilen. Innvendig har bilen åtte tommers infotainmentskjerm og to-sone klimaanlegg. Den får stoffseter og varme i setene foran. Den får ikke blindsonevarsling eller utvendige kamera. Active Tech får mer avanserte og adaptive frontlys, samt tonede ruter bak. Den får også elektrisk åpning av bakluka. Infortainmentskjermen er større, 12.3 tommer. Det er først på denne versjonen av bilen får trådløs lader, elektrisk justerbart førersete, blindsonevarsling og 360 kamera. Setene her er delvis laget av kunstskinn.

får mer avanserte og adaptive frontlys, samt tonede ruter bak. Den får også elektrisk åpning av bakluka. Infortainmentskjermen er større, 12.3 tommer. Det er først på denne versjonen av bilen får trådløs lader, elektrisk justerbart førersete, blindsonevarsling og 360 kamera. Setene her er delvis laget av kunstskinn. Bitone-versjonene oppgraderer bilens felger fra 18 til 20 tommer, samt legger til panorama glasstak. Det gjør at WLTP-rekkevidden blir nokså mye lavere.

oppgraderer bilens felger fra 18 til 20 tommer, samt legger til panorama glasstak. Det gjør at WLTP-rekkevidden blir nokså mye lavere. Executive-versjonen får oppgradert lydanlegg og ventilerte kunstskinnseter. Her får man også varme i baksetene.

Dermed legger bilen seg på omtrent samme prisnivå som konkurrentene Volkswagen ID.4, Hyundai Ioniq 5, Nissan Ariya og Volvo XC40, blant annet.