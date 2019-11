Toyota skal frakte folk med nivå 4-autonomi

Den japanske bilgiganten har som uttalt målsetting å bygge verdens sikreste autonome kjøretøy. I 2015 startet de opp Toyota Research Institute (TRI), hvor avdelingen Advanced Development fokuserer på å utvikle programvare for selvkjørende biler. Nå har TRI presentert den nye P4-plattformen sin for autonome kjøretøy, og neste år skal den få ildprøven sin på offentlig vei i Japan.

Folk kan teste nivå 4 neste år

Fra juli til september neste år kommer innbyggere og besøkende i Tokyo til å få tilbud om kjøreturer i selvkjørende biler med en autonomi på nivå 4 etter SAE-skalaen. Men de som har lyst til å oppleve P4-plattformen, må melde sin interesse. Deretter blir deltakerne valgt ut av Toyota.

Autonomi på nivå 4 innebærer at kjøretøyet kan håndtere all kjøring uten menneskelig innblanding, men de triller innenfor et avgrenset område. Til dette formålet har Toyota valgt Odaiba-distriktet. Det er et variert og komplisert miljø hvor trafikken er intensiv – ofte med kødannelser. Og i tillegg til dette har man fotgjengere.

– Med utfordringen om å klare å kjøre autonomt i Odaiba, har vi lagt listen høyt. Dette medfører at vi på kort tid må øke kapasiteten på teknikken vår, sier visedirektør Gill Pratt fra TRI i en pressemelding.

Tester nå på offentlig vei

Dagens lovgivning krever at kjøretøyet har en sikkerhetssjåfør bak rattet. Testbilen tar utgangspunkt i femte generasjons Lexus LS. Den ble vist fram ved årets utgave av Consumer Electronics Show i Las Vegas. Med invitasjonen til publikum om å prøvekjøre bilene i Odaiba, vil Toyota også demonstrere konseptet sitt om «mobilitet som tjeneste».

TRI har gjennomført tester av P4-plattformen på en avstengt bana i Michigan i USA. Der har man forsøkt å gjenskape de mest krevende aspektene fra trafikkinfrastrukturen i Odaiba-distriktet, slik at bilene skal kunne mestre alle tenkelige scenarioer autonomt. Ytterligere tester av P4-programvaren pågår nå på offentlig vei i Odaiba samt i Ann Arbod Michigan og Los Altos i California.