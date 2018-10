Toyota fant feil som kan føre til ulykker: Tilbakekaller 2,4 millioner hybridbiler

Den japanske bilprodusenten Toyota tilbakekaller mer enn 2,4 millioner hybridbiler. Selskapet har avdekket en feil som potensielt kan føre til ulykker.

Tilbakekallingen omfatter modellene Prius og Auris. Feilen er oppdaget i biler produsert mellom 2008 og 2014 og som er solgt i Japan, Nord-Amerika, Europa og andre deler av verden.

Ifølge selskapet kan feilen i noen situasjoner føre til motorstopp – noe som kan være farlig i høye hastigheter.

Tilbakekallingen finner sted bare en måned etter at Toyota tilbakekalte over 1 million hybridbiler verden rundt etter å ha avdekket et teknisk problem som kunne forårsake brann.

Toyota har solgt over 10 millioner hybridbiler verden over siden 1997. I 2016 måtte selskapet tilbakekalle 3,3 millioner biler verden over som følge av problemer med airbags og kontrollenhetene for utslipp.