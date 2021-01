To nye koronastudier: Smittede blir immune i minst et halvt år

En britisk studie publisert i New England Journal of Medicine og en amerikansk studie publisert i Science støtter opp under annen forskning at immuniteten varer i minst seks måneder.

– Det som står i artiklene, er at man ser ut til å være immun i seks-åtte måneder. Sannsynligvis vil man være beskyttet lenger også, sier virus- og vaksineforsker Gunnveig Grødeland ved Universitetet i Oslo.

Immunforsvaret husker godt

Grødeland påpeker at det ville være en fordel å vite mer om immuniteten blir like god hos dem som blir lite syke av viruset. Men begge disse studiene tyder på at man ikke trenger å ha vært veldig syk for å få god beskyttelse.

– De har funnet at også mild infeksjon gir solid hukommelse i immunforsvaret, sier Grødeland.

Den britiske studien baserer seg på prøver fra over 12.000 britiske helsearbeidere. Om lag en tidel av dem testet positivt for viruset.

– Bare to personer med antistoffer avla en ny positiv virustest i løpet av perioden, og ingen av dem hadde symptomer. Dette tyder på at man sannsynligvis er svært godt beskyttet mot ny infeksjon, i alle fall i seks måneder, etter at man har hatt covid-19, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad til Dagbladet.

Effekten av vaksinering

Ifølge Grødeland kan de to undersøkelsene være gode nyheter for effekten av vaksinering.

Studien fra Science tyder på at man kan forvente at effekten av vaksinene også vil vare minst seks til åtte måneder, og sannsynligvis lenger. Dette er fordi vaksinene er vist å gi minst tilsvarende nivåer av antistoffer som det man får etter mild infeksjon. Det peker i retning av at det er kraftige nok responser til at man får dannet langvarig hukommelse i immunsystemet også etter vaksinering.

Den britiske studien viser at antistoffene man får etter å ha vært syk, beskytter mot ny infeksjon.

– Det er mye de samme antistoffene som vil bli framkalt etter vaksinering, så dette impliserer at vaksinering vil bidra til å hindre smittespredning.

Dersom dette blir bekreftet av videre forskning, er det gode nyheter. For selv om vaksinene nå settes på løpende bånd i Norge og mange andre land, har man ikke vært sikre på om det i seg selv vil stanse spredningen av viruset.

Den britiske studien bekrefter det andre har studier har vist: At det ikke er så mange som er smittet av viruset uten å ha symptomer som man tidligere fryktet.

Langvarig og bred reaksjon

Den amerikanske studien, som er publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Science, konkluderer med at immunforsvaret har en bred og langvarig reaksjon på viruset, og at immuniteten varer i minst åtte måneder.

Forskerne har undersøkt blodprøver fra 188 tidligere koronasmittede, hvorav 43 av dem hadde vært friske i mer enn seks måneder.

Forskerne undersøkte mengden antistoffer. De undersøkte også mengden såkalte B-celler i immunforsvaret som husker viruset og som kan produsere nye antistoffer hurtigere og i større mengde når kroppen blir utsatt for koronaviruset på nytt, samt mengden korona-spesifikke T-celler.

Fordi det har vært enkelte tilfeller der folk er smittet to ganger, er det viktig at de som er blitt frisk fra koronaviruset, fortsatt overholder smittetiltakene, understreker professor i infeksjonsimmunologi Trine Mogensen ved Aarhus Universitet overfor det danske nettstedet Videnskab.dk.