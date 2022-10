To F-35A dro fra Evenes for å identifiserte russisk patruljefly

Beredskapsflyene på Evenes ble onsdag formiddag «scramblet» for et observasjons- og identifiseringsoppdrag.

To F-35A ble sendt på vingene og de identifiserte et russisk maritimt patruljefly over internasjonalt farvann, opplyser Luftforsvaret til Teknisk Ukeblad.

I dagens sikkerhetspolitiske klima fikk saken en god del medieoppmerksomhet rundt lunsjtider. Luftforsvaret understreker at dette var et rutinemessig oppdrag.

QRA

QRA («Quick Reaction Alert») er et oppdrag Luftforsvaret gjør for Nato. 24 timer i døgnet, året rundt, skal to F-35A på Evenes kunne være på vingene i løpet av 15 minutter.

Det handler om å rykke ut dersom det er noe Nato har behov for å reagere på eller se nærmere på, eksempelvis identifisere russiske fly.

F-35A stasjonert på Evenes flystasjon gikk på skarp beredskapsvakt 6. januar i år og overtok ansvaret som Natos spydspiss i nord fra F-16 stasjonert i Bodø.

QRA-beredskapen er et oppdrag som har eksistert siden 1960. Nordflanken var lenge vært ansett som det travleste i Natos kommandokjede, men slik er det ikke lenger i dag.

I fjor ble beredskapsflyene fra Bodø, altså F-16, «scramblet» totalt 34 ganger. Det er fem år siden sist alarmen gikk så sjelden. Til sammenligning var norske F-16 fra 331 og 334 skvadron oppe og identifiserte hele 544 sovjetiske fly fordelt på 200 scrambles i toppåret 1984.

Økt beredskap

Det tok nesten fire uker fra F-35 overtok beredskapen til de rykket ut på skarpt oppdrag for første gang. Dette skjedde på morgenen 2. februar da de ble sendt på vingene som respons på at en russisk formasjon fløy ut fra Kolakysten og i retning vestover.

Etter regjeringens beslutning om økt beredskap, var F-35 både fra Ørland og Evenes fredag 30. september i lufta blant annet over Haltenbanken og inn mot oljeinstallasjonene på Draugen- og Heidrunfeltet.

Etter at tre nye fly ble levert onsdag 24. august, har Luftforsvaret nå 37 F-35A. Trolig kommer det ytterligere en nybygget trio til Ørland fra Lockheed Martin-fabrikken i Texas før jul.

Ti av flyene er stasjonert på flybasen Luke i Arizona, der de første eksemplarene ble tatt i bruk til trening for sju år siden.