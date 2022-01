F-16 møtte færre russiske fly enn på lenge i sitt siste år

Siden 1982 har F-16 vært spydspissen i Natos QRA-beredskap («Quick Reaction Alert») i nord.

Ettersom F-35A nå overtar oppdraget fra Evenes, ble 2021 det siste året for F-16 som beredskapsfly her til lands. Det ble et relativt rolig siste år.

Alarmen gikk sjeldnere i 2021 enn den har gjort på fem år.

Beredskapsflyene rykket ut fra Bodø 34 ganger i fjor og identifiserte totalt 58 russiske fly i nærheten av norsk luftrom, ifølge tall Forsvarets forum har fått fra Forsvarets operative hovedkvarter.

Nedgang fra 2020

Dette antallet QRA-oppdrag er det laveste siden 2016, ifølge statistikk som er utarbeidet av den tidligere F-16-piloten Per Erik Solli.

Han fløy F-16 i perioden 1985-1994 og har utarbeidet statistikk over antall «scrambles» og identifiseringer fra 1970 til 2021 i forbindelse med et bokprosjekt han holder på med.

Statistikk utarbeidet av Per Erik Solli.

Her kommer det tydelig fram at nivået på russisk flyaktivitet i Norges nærområder er svært lavt sammenlignet med for eksempel toppåret 1984.

Som statistikken viser, sank aktiviteten som en stein etter Sovjetunionens oppløsning, og det var en stille periode fram til en markant oppgang fra 2006 til 2007.

I 2020 gjennomførte de norske flyene 50 QRA-oppdrag.

Fra F-86 til F-35

QRA-oppdraget med 15 minutters beredskap ble gjennomført med F-86K Sabre i perioden 1960-67, med F/CF-104 Starfighter fra 1967-82 og de siste 40 årene med F-16.

Torsdag 6. januar er det en seremoni for å markere at F-35A nå overtar jobben fra Luftforsvarets nye framskutte base i nord – Evenes flystasjon.

Tu-160, MiG-31 og F-16 utenfor norskekysten onsdag 27. oktober 2021. Foto: Forsvaret

Det er faktisk nærmere to år siden første gang norske F-35 var oppe for å identifisere russiske fly. Lørdag 7. mars 2020 ble hele Nato-kjeden «scramblet» og fulgte en russisk formasjon fra Nord-Norge og sørover: Først med to F-16 på QRA-beredskap i Bodø, deretter med to F-35A fra Ørland før britene overtok.

Onsdag 27. oktober i fjor var det første gang F-35 rykket ut fra Evenes. Dette skjedde mens 332 skvadron gjennomførte den siste evalueringa for å sikre at de er klare for å ta på seg QRA-oppdraget, og Russland sendte ei flygruppe på seks fly (to Tu-160, to MiG-31, Su-24 og A-50) nord for Troms og Finnmark.