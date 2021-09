Test: Hekksakser med forlenger

Batterier har vært en velsignelse for dem som produserer elektroverktøy. De betyr mersalg i forhold til å utstyre maskinene med en ledningsstump. Dessuten virker de som lim på kundene. Har du først investert i noen batterier vil du foretrekke å kjøpe andre verktøy fra samme produsent. Da kjøper du de i såkalte «soloutgaver», det vil si uten batteri. Når vi oppgir priser, er det for solomaskiner.

Det er ulike filosofier på batterier. Noen, som Blå Bosch (som ikke har hageverktøy til denne testen) og Milwaukee har konsekvent holdt seg til 18 volt. De er blitt reddet av gongongen, det vil si de nye 21700-cellene. Ved å gå over til slike i stedet for 18650-celler har de kunnet tappe effekt nok ut av 18-volt plattformen. Motorene skal yte watt, og som kjent er det produktet av volt og ampere. Et batteri på 10 celler har samme energiinnhold enten alle cellene er seriekoblet til 36 volt eller at to rader med fem celler parallellkobles og gir 18 volt. 18 volt utgaven kan gi dobbelt så mange ampere i stedet.

Makita har et nytt batteri som de har valgt å kalle 40 volt. Det har samme spenning som de andre, som betegner sine 36 volt. Forskjellen er at de måler batteriet ubelastet i stedet for belastet, og så ser det tøffere ut.

Du trenger et feste for batteriet, håndkontroller, motor og selve verktøyet.

Alle klipperne i testen klarte å klippe toppen på en høy tujahekk. Vi fant også ut at det er en fordel å klippe sidene med en slik langtrekkende saks, fordi du kan sveipe fra topp til bunn.

Dette er en rimelig 18 volt hekksaks med svært lang rekkevidde. Den kommer med et forlengerstykke i form av et glassfiberarmert rør med elektriske ledere inni. Det gjør at du kommer til på svært høye hekker.

Bosch UniversalHedgePole 18

Alle klipperne i testen klarte å klippe toppen på en høy tujahekk. Vi fant også ut at det er en fordel å klippe sidene med en slik langtrekkende saks, fordi du kan sveipe fra topp til bunn. Foto: Odd Richard Valmot

Denne klipperen er både lett, billig og den har innebygget teleskopmekanisme som gjør at den kan forlenges ytterligere 40 cm. Men den har også kortest sverd, minst åpning for grener og ganske lavt slagtall. Likevel er den lett å jobbe med og gjør jobben, om enn litt saktere enn de andre. Hadde den vært raskere hadde den vunnet.

DeWalt DCM PH 566N

DeWalt sin hekklipper er flott å jobbe med. Den er lett, har grei rekkevidde og tar grove grener med det lengste sverdet i testen. Den er for mange det beste valget. Spesielt de som har DeWalt-batterier. Men den koster 50 prosent mer enn Ryobien som har lenger rekkevidde, og det må med i regnestykket – selv om denne er raskere og kraftigere.

Stihl HLA 86

Det første som slår en når man prøver denne klipperen er hvor stillegående den er. Den bråker mye mindre enn de andre, selv om kanskje bråker blir å ta i litt. Dette er en dedikert hekksaks som sørger for veldig bra rekkevidde med innebygget teleskop som kan låses der det passer. Her finner vi testens største åpning for grener på 26 mm. Som Boschen, men mye lenger. Men det er også testens tyngste sag. Stihl ha mange ulike batterier, så her er det lurt å velge det letteste, eller et som er ryggsekkmontert.

Makita

Hekksaksa til Makita er bare en forsats til de samme universelle drivenhetene vi brukte på gresstrimmere. I tillegg kan den utstyres med en forlenger på en meter, som er bra når hekken er skikkelig høy, men da blir den tung å holde stabil. Høyt slagtall gjorde dette til testens raskeste klipper med 36 volt drivenheten. Modellen med 18 volt var grei nok, men ikke i samme fartsklasse. Likevel markant lettere: Mens den største veier 7 kilo, veier den minste 5,5 kilo.

Men selv om forsatsen og forlengeren er veldig lik Milwaukee, ødelegger prisen for Makita. Det er ingen grunn til at forlengeren skal koste mer enn dobbelt så mye, selv om den strengt tatt er 9 cm lenger.

En hekksaksadapter og en forlenger er alt som skal til for å komme veldig høyt opp. Saksa har 25 mm grenåpning, og det er bare DeWalt som slår den på sverdlengde. Den er ikke like rask som den største Makitaen, men det er liten forskjell. Milwaukee har stor bredde i batterier. Vi testet den med 2, 6 og 12 Ah. Det var bare med det minste vi merket at det gikk litt ut over ytelsen, men da ble den samtidig veldig lett.

Hekksaksa koster 1800 kroner og forlengeren litt over 600. Prisen gjør det nok en gang vanskelig å komme unna å kåre denne som vinner i proffklassen.

Av forbrukermodellene er det Ryobi som vinner. DeWalt er litt vanskelig å plassere. Er den en dyr forbruker eller billig proff? Ikke godt å si, men skal du klippe mye hekk er den en du bør vurdere i tillegg til Ryobi.

Hekklippere Pris komplett hekk-klipper uten batteri Sverdlengde cm Max grendiameter Blad kan vris og låses over antall grader Vekt med verktøy, uten forlenger Bosch UniversalHedgePole 18 1 341 43 16 135 3,6 Ryobi OPT1845 1 467 45 18 115 4,2 DeWalt DCM PH 566N 2 205 55 25 180 3,6 Makita hekksaks adapter 196258-8 2 543 49 21,5 135 7 Milwaukee hekksaks adapter: M18 FOPH-HTA 1 804 51 25 135 5,6 Stihl HLA 86 4 890 50 26 115 4,8

Artikkelen ble først publisert i Teknisk ukeblads månedsmagasin 6/2021.