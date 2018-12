Nye batterier gjør elektriske verktøy klare for tøffere jobber

Det tok sin tid fra Bosch viste fram sine nye ProCore verktøybatterier til de kom på markedet.

Større celler: Bosch og flere av de andre verktøyprodusentene har tatt i bruk større og mer energitette celler. Her er størrelsesforskjellen på en 18650 og en 21700 battericelle. Foto: Odd R. Valmot

ProCore er navnet på den nye serien med batterier som er bygget rundt den nyere og større litiuminonecellestandarden.

Cellene er 21 mm i diameter og 700 mm lange, og kalles derfor 21700. De tidligere batteriene har vært basert på 18650-celler. Det er den samme forandringen som Tesla har gjort. Modell 3 er basert på 21700, mens modell S og X er basert på 18650.

De større cellene kan lagre rundt 35 prosent mer energi enn de mindre, og de kan avgi en større strømstyrke, noe som er en stor fordel når man skal drive verktøy med stort kraftbehov og presse elmotorene.

Men ingen ting er gratis: Cellene koster mer, og de veier også mer.

10 celler: Det nye batteriet på 10 celler er større og tyngre enn det gamle som fantes i 4, 5 og 6 Ah. Men det kan avgi veldig mye mer effekt. Foto: Odd R. Valmot

Bosch var tidlig ute med de større cellene. For et par år siden «sprengte» de 6 Ah-grensen, som er de største 10-cellers batteriene verktøyprodusentene solgte. Det nye Eneracer-batteriet ble introdusert med 6,3 Ah, med celler på 20700. Ikke akkurat det man forventet med et batteri som var så mye større og tynger. Men det kunne levere større strømstyrke.

Men nå, snart halvannet år etter at de lanserte den nye ProCore-serien, begynner de å komme på markedet. Og de er altså basert på 21700, og ikke 20700, som verktøyprodusenten sa den gangen.

Alle gjør det

Ved å bruke så lang tid fra lansering til marked har Bosch gitt konkurrentene god tid til å ta dem igjen.

Hikoki som er det nye verktøynavnet til Hitachi Tools, har også lansert nye batterier, og fulgt opp med nye verktøy, selv om de ikke kommer på markedet før over årsskiftet.

I motsetning til Bosch har Hikoki valgt en strategi basert på 36 volt, men med bakoverkompatibilitet til 18 volt.

Også Ryobi har annonsert nye 18 volt batterier basert på 21700 celler. De kommer på markedet neste år.

Flere batterier: Ryobi utvider neste år sortimentet av batterier. De kommer med et større trerads 9 Ah batteri og et enrads batteri på 3 Ah. Foto: Odd R. Valmot

4, 8 og 12 ampertimer

Selv om Bosch var de første som lanserte den nye batteriserien, var de ikke først på markedet. Det var Milwaukee som var først med sitt nye 15-cellers 12 AH batteri som virkelig overbeviste i vår test av motorsager nylig. Slike batterier kan levere nok ampere til å kompensere for bruk av 18 volt der andre har gått for både 36 og 54 volt.

Bosch kommer også med et tilsvarende 12 Ah ProCore batteri, men ikke før vi skriver tidlig i 2019.

Big Brother: Tidlig neste år kommer det største batteriet på hele 12 Ah. Veldig mye energi, men med en vekt på 1,35 kilo er det er ikke det batteriet du vil skru en terasse med. Foto: Bosch

Tyskerne har i stedet satset først på den lave enden. Det første batteriet som nylig kom var et med fem celler på 4 Ah. Nå har også neste batteri ut kommet med 10 celler og 8 A. Litt pussig er det at de først lanserte 10-cellersbatteriet som 7 Ah når de gikk fra 20700- til 21700-celler. Nå er det blitt til 8 i stedet og alle bruker de samme basiscellene på 4 Ah.

Trengs det?

Det er to fordeler med de nye ProCore-batteriene:

For det første kan de levere mer strøm enn de med de gamle cellene. Hele 80 prosent mer, ifølge Bosch. Det har ikke bare med cellene å gjøre, men hvordan hele strømflyten ut av batteriet er konstruert. Det er et tykkere ledningsnett fra loddepunktene i cellene til elektrodene på batteriet. Bosch har også sørget for at varme ledes ut av batteriet. Det er viktig, for når de belastes hardt fra ulike strømkrevende verktøy så blir de varme. Det samme gjelder når de lades i den nye laderen som kan levere hele 16 A. Bosch lover at den nye kjøleteknologien Coolpack 2.0 skal øke levetiden med 135 prosent og det er jo betydelig.

Fem celler: Det nye og det gamle batteriet med fem celler. Bosch har til nå ikke vært spesielt ivrige på 5 cellers batterier. De har hatt et på 2 Ah, mens konkurrenter har vært oppe i 3 Ah. Nå kommer de med sin 4 Ah variant, men det veier en del mer. Foto: Odd R. Valmot

Den andre fordelen er at man får mer energi på et mindre volum og mindre vekt, selv om forskjellen er liten. Det nye 4 Ah ProCore-batteriet er lavere og mindre enn det gamle 10 cellers 4 Ah batteriet, og det veier 0,53 kg mot 0,61 kg.

Gammel og ny: Fem eller ti celler på 4 Ah. Det nye femcellers batteriet, er mindre, lettere, og kan avgi flere watt enn det gamle. Foto: Odd R. Valmot

Vekt er et stort poeng når man hverken trenger så mye effekt eller energi. Det er mye bedre å bruke det nye 4 Ah ProCore-batteriet enn et av de gamle 10 cellers-batteriene når man skal gjøre skru-jobber som terrasser og gipsplater.

Høyere strømstyrke

Man skulle tro at to parallellkoblede rader med fem seriekoblede celler ville gi mer strømstyrke enn en rad. Men det er her de nye større cellene, og det mer effektive ledningsnettet, kommer inn.

Ifølge Bosch kan det nye 4 Ah batteriet avgi over 800 watt, mens det gamle batteriet med to rader fra 4 Ah til 6 Ah ikke klarte så mye. Det nye 8Ah batteriet skal kunne avgi over 1600 watt og det kommende 12 Ah batteriet over 2200 watt.

Nye verktøy

Det er ikke mange verktøy i dag som trenger den effekten det største batteriet kan avgi, men det kommer. Neste år lanseres en motorsag, nye vinkelslipere, bajonettsager og annet som trenger strøm.

De største batteriene vil nok gjøre et jafs inn i markedet for verktøy med ledning. Spesielt på stasjonært verktøy som bordsager og annet hvor batterivekten ikke betyr noe.

Stort effektuttak handler også om verktøy som må kunne yte mye i korte perioder. Skal du høvle, sage eller bore masse grove hull er det en fordel med et høyeffektbatteri og helst et som raskt blir kvitt varmen. Blir batteriet for varmt, og det blir de tradisjonelle batteriene ganske rast ved høyt uttak, så stenger elektronikken av maskinen slik at de ikke tar skade. Da er det bare å vente til det kjøles ned.

Bakoverkompatible

Bakoverkompatibilitet er viktig for de som produserer batteriverktøy. Det gir dem et sterkt salgsargument overfør kundene, og her har Blå Bosch vært flinke. Det batterifestet de lanserte i 2007 er det samme de har i dag og som vi finner på de nye ProCore-batteriene. Det betyr fram og bakoverkompatibilitet både for batterier og verktøy.

Det samme kan sies om Milwaukee som har samme innfesting fra de minste til de største, og har hatt det lenge.