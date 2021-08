Hvilken er den beste gresstrimmeren? Vi har testet sju modeller

Gressryddere, eller gresstrimmere, er svært effektive redskaper når den vanlige plenklipperen kommer til kort. Når gresset blir for langt, når underlaget er ujevnt eller på torvtaket. Da er en raskt roterende, passe tykk nylonsnor det du trenger. Det finnes slike som skal brukes til å trimme ytterkantene av plenen, men vi har sett på modeller i andre enden av ytelsesskalaen, med mye kraftigere motor og større diameter på snora.

Det var totaktsmotoren som var drivkraften i slike gressryddere før. Den trengs ikke lenger. Bråk, eksos og startproblemer ble borte med litiumionebatteriet. Batteriet er alltid festet bak, og det er det som i stor grad bestemmer vekten til maskinen. Derfor er det et poeng at det finnes batterier i ulike vektklasser. Lette batterier kan få jobben gjort om de har evnen til å levere nok effekt til motoren.

Vi har samlet en del av modellene på markedet til dyst i det grønne. Tre av merkene, Makita, Milwaukee og Stihl retter seg mot proffmarkedet, selv om svært mange forbrukere velger disse.

Grønn Bosch og Ryobi er rettet mot forbrukere, og DeWalt, som ellers er et proffmerke, har mer til felles med forbrukermerkene i denne verktøykategorien.

Batterier

Batterier har vært en velsignelse for de som produserer elektroverktøy. De betyr mersalg i forhold til å utstyre maskinene med en ledningsstump. Dessuten virker de som lim på kundene. Har du først investert i noen batterier vil du foretrekke å kjøpe andre verktøy fra samme produsent. Da kjøper du de i såkalte «soloutgaver», det vil si uten batteri. Når vi oppgir priser, er det for solomaskiner.

Det er ulike filosofier på batterier. Noen, som Blå Bosch (som ikke har hageverktøy til denne testen) og Milwaukee har konsekvent holdt seg til 18 volt. De er blitt reddet av gongongen, det vil si de nye 21700-cellene. Ved å gå over til slike i stedet for 18650-celler har de kunnet tappe effekt nok ut av 18-volt plattformen. Motorene skal yte watt, og som kjent er det produktet av volt og ampere. Et batteri på 10 celler har samme energiinnhold enten alle cellene er seriekoblet til 36 volt eller at to rader med fem celler parallellkobles og gir 18 volt. 18 volt utgaven kan gi dobbelt så mange ampere i stedet.

Makita har et nytt batteri som de har valgt å kalle 40 volt. Det har samme spenning som de andre, som betegner sine 36 volt. Forskjellen er at de måler batteriet ubelastet i stedet for belastet, og så ser det tøffere ut.

Konstruksjonsfilosofier

Enten det dreier seg om gresstrimmere eller hekksakser med lang rekkevidde trenger du et feste for batteriet, håndkontroller, motor og selve verktøyet.

Modellene vi har testet fra Bosch, DeWalt og Stihl, har motor/verktøy foran og kontroller og batteri bak. Det betyr at det går ledninger gjennom stangen og forlengere fram til motoren.

Makita, Milwaukee og Ryobi er bygget som multimaskier. De har motor, batteri og kontrollenhet bak, og så overføres kraften fram til verktøyet med en drivaksel i stangen. Disse kan også utstyres med en forlengerstang og få veldig lang rekkevidde. Teoretisk kan du sette på flere, men da blir maskinen umulig å håndtere. Fordelen med dette prinsippet er at du kan sette på flere ulike verktøy, slik som en grenmotorsag. Det betyr at hekklipperen naturlig nok blir mye billigere enn en komplett maskin med egen motor.

Trådspole

Alle gresstimmerne er utstyrt med en trådspole som mater ut tråden. Det er viktig at den trekkes ut når den slites, for sirkelen som tråden dekker er selve kutteverktøyet. Mater du for mye er det en kniv som kapper trådene til riktig lengde. Teoretisk skal det bare være å kakke spolen i bakken mens maskinen går for å mate ut tråd. Det funker av og til, men du lærer raskt hvordan du skal kakke eller trekke for å få ut tråd.

Turtallet på klippespolen varierer fra 6000 til 10.000. Overraskende nok betyr ikke det så mye.

Bosch AdvancedGrassCut 36

Testens desidert billigste fra Grønn Bosch er en enkel 36 volt modell. Til prisen hadde vi ikke så høye forventninger, men denne var vilter nok til å meie ned gresset ganske raskt. Den har den minste diameteren på trådsirkelen og bare én hastighet, men det forhindrer ikke at dette er prisvinneren. Du skal ha mye gress før denne blir for puslete.

Ryobi RY36ELTX33A-0

Ryobis 36 volt-modell har bedre tekniske data enn Bosch. Den er litt sprekere, men ikke mye. Vi hadde forventet mer på grunn av litt høyere turtall og litt større kuttediameter. Den har «teoretisk» to hastigheter, men vi merker knapt noen forskjell.

DeWalt DCM561PB-QW

Til å være et proffmerke er DeWalt sin gressrydder rimelig. Den er lett med et langt skaft, og har god rekkevidde.

Ytelsen er på linje med de to forbrukermodellene, selv om dette er en 18 volt-modell.

Makita DUX 18Z + 191N31-5

Begge trimmerne fra Makita er spreke saker. De er multimaskier med en driv- og batterienhet innerst og drivaksel til trimmehodet foran. Makita har lansert en ny batteriplattform med et 36 volts batteri (som de kaller 40 volt), men denne 18 volt-modellen gjør også vei i vellinga.

Makita UX 01 GZ + 198769-9

Toppmodellen til Makita med 36 volt batteri er virkelig sprek, og har ingen problemer med sin 52 cm klippediameter. Kanskje hakket sprekere enn timmeren fra Milwaukee. Men vi har et ankepunkt mot begge trimmerne til Makita: Beskyttelsesdekslet er for lite. Det gir god oversikt, men det spruter. Her må du bruke briller, som for øvrig er en god ide når du jobber med slike redskaper.

Stihl FSA 135

At Stihl er et proffverktøy er det ingen tvil om. Dette er en gjennomført trimmer med sykkelstyrehåndtak. Det er nok noe profesjonelle setter pris på, men vi liker det ikke så godt. Maskinen er rettet mot de som jobber med park og anlegg og kan utstyres med et enormt stort og tungt 36 volt-batteri, men med uovertruffen kjøretid. Her trengs det seler. Maskinen har svært stor klippediameter. En fryd å jobbe med, men en dyr fryd.

Testvinner: Milwaukee M18 FOPHLTKIT-0

Milwaukee har blitt ved sin 18 volt lest og vist at de klarer å levere watt i overskudd. Dette er også en universalmaskin med drivenhelten bak på samme måte som Makita. Den har litt mindre klippediameter, men står ikke merkbart bak den største Makitaen og Stihlen i ytelse. Men det gjør den på pris. Vi fant den på nettet til under 2.600 kroner. Du får altså to slike for prisen til en av de andre, og har enda penger til overs. Med den prisen og ytelsen er det umulig å ikke kåre den til vinner.

Artikkelen ble først publisert i Teknisk ukeblads månedsmagasin, 6/2021.