Monsterbatteriet skal utkonkurrere bensin og trykkluft til verktøy

Elektroverktøy på batteri har stort sett konkurrert ut det som har trengt ledning til strømnettet. Det har gjort livet lettere både for håndverkere og verktøyglade forbrukere, og dem er det mange av. Ikke minst har det økt sikkerheten på byggeplasser. Fallulykker som skyldtes snubling i ledninger var utbredt før.

Stadig kraftigere

De siste par årene har verktøybatterier spist nok en solid bit av segmentet som har vært dominert av ledningsverktøy fordi det er utviklet batterier som kan gi fra seg mye mer effekt. I dag finnes det batterier som kan gi fra seg over 2000 watt under start og rundt 1500 watt kontinuerlig. Altså rundt 2 hestekrefter. Det er nok til motorsager, lette murbrekkere og andre verktøy som trenger høy effekt. Det som fremfor alt har åpnet dette området er de nye 21700 standard litiumione-cellene vi også finner i Tesla modell 3.

Mye sterkere

Når kraftbehovet er enda større, har det ikke vært like enkelt med batteri. Før nå.

– Vi har utviklet nye batterier som kan gi fra seg en effekt på 5 Hk kontinuerlig og inntil 7 Hk i korte perioder, uten at de overbelastes termisk. Det gjør at vi kan lage batteridrevne verktøy som konkurrerer med de som til nå har vært drevet av bensin og trykkluft. Eller strøm via ledning for den saks skyld. Vi har også utviklet en ny motor med flere kobberviklinger og høyere turtall for å utnytte den høye effekten, sier sjef for produktutvikling i Milwaukee, Oliver Lerch. Han har vært 12 år i selskapet og 11 år hos DeWalt før det.

Forenkler

Det er flere grunner til at batteriverktøy overtar for verktøy med ledning og nå vil spise seg inn i markedet for bensin- og trykkluftverktøy.

Et viktig argument er selve virkningsgraden. Verktøy på batterier har som regel moderne børsteløse permanentmagnetmotorer og avansert elektronikk som styrer både motor og batteri. Det gjør at man oppnår over 80 prosent virkningsgrad og får utnyttet energien i batteriet veldig effektivt. Verktøy på ledning har som regel langt mindre avanserte motorer og lite elektronisk styring. Da er 60 prosent virkningsgrad typisk.

– Sammenlikner vi med verktøy på bensin så er virkningsgraden her rundt 15 prosent. Med trykkluft er den ofte enda lavere. Her trengs det en dieseldrevet kompressor for å produsere den svært lite energieffektive energibærer som trykkluft er. Slik søling med energi er et godt argument for batterier. Men selv om slike verktøy er overlegne på dette området tror jeg det er mer å gå på. Både motorer og styringselektronikk kan utvikles videre. Ikke minst fordi ulike verktøy har ulike krav slik at det er mye å hente på å optimalisere hele den elektriske kretsen fra batterier til motorer.

Mer enn virkningsgrad

Virkningsgrad er på langt nær det eneste argumentet for å utvikle høyeffektbatterier og -verktøy.

– Verktøy basert på ledning er det minste problemet på en byggeplass selv om ledninger svært ofte er i veien og forårsaker fallskader. Når vi nå utfordrer bensin og trykkluftverktøy kan vi også eliminere masse andre problemer. Bensinverktøy krever trygg oppbevaring av bensin, og siden dette stort sett er totaktere må man holde rede på oljeblandingen til de ulike verktøyene. Pluss tennplugger, luftfiltre og mye annet. For ikke å snakke om bråket fra motoren, og eksosen som folk må holde ut. Eksos gjør at det er begrensede muligheter til å bruke slike verktøy innendørs, sier han og gir også et spark til trykkluft som ofte kommer med en eksosproduserende kompressor og en masse slanger som er i veien.

– Det er et enormt marked vi nå utfordrer, og jeg tror dette er en ny arena hvor batteriverktøy vil bli omfavnet. Ikke bare på grunn av miljøaspekter og sikkerhet, men også på grunn av pris. Bensin og diesel trekker med seg masse kostnader og gjør at batteriverktøy også fremstår som et billigere alternativ.

Utvikler videre

Det er fremfor alt bilindustrien som har blitt den store drivkraften på battericeller. Det gjør at verktøyprodusentene kan utvikle sine batterier mye raskere enn ellers.

– Det er ikke mange år siden et 18-volts verktøy med 12 Ah var uhørt. Slike batterier har gjort det mulig å erstatte en stor mengde ledningsbaserte verktøy. I år skal vi lansere et stort antall nye batteriverktøy som er i sluttfasen av utvikling nå. Selv om vi fremdeles har noen med ledning i sortimentet har vi ingen nye under utvikling. Det sier litt om hvor raskt dette har utviklet seg, sier Lerch.

Nok et trinn

De nye høyeffekt MX-batteriene og de største 18-voltbatteriene er basert på 21700 celler. I dag har de mest energieffektive utgavene som brukes av verktøyprodusentene celler med 4 Ah. Lerch tror ikke det vil ta så lang tid før vi ser celler på 5 Ah. Det vil bringe de største 18 volts batteriene opp til 15 Ah og godt over en kvart kilowattime og det største MX-batteriet vil bikke over en halv kilowattime.