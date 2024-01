Det finnes faktisk store totrinns snøfresere som kan konkurrere med større bensinmodeller, men de koster. På den mer siviliserte delen av prisskalaen finner vi ganske kapable et-trinns modeller som klarer et snøfall eller to på en gårdsplass. Hvor stor plassen kan være, handler bare om hvor mye batteri du har og hvor lenge du orker å holde på.

Modellen fra Ryobi, RY36STX45A-140, koster rundt 8500 kroner med et 4 Ah batteri og lader. Stigas utgave, ST 700e Kit, koster 5000 kroner uten batteri og lader. Det kommer på litt over 3000 kroner i tillegg, så totalt blir ikke prisen så ulik.

Begge gjorde jobben, og de kaster snøen tre til fem-seks meter forover avhengig av snøen. Ryobien klarer litt lenger. Blir snøen våt, må de jobbe hardere. Er det lett, tørr snø, går det lett å frese, og kastelengden blir lang selv om snølaget er 15 cm eller litt mer.

Ingen av dem har drift på hjulene, så du må selv skyve dem inn i snøen. Stiga har små hjul som gjør det tyngre å skyve, spesielt i oppoverbakke. Ryobien er lettere å skyve med større hjul.

Batterikraft

Vi har gjennomført en ikke veldig avansert test av to elektriske snøfresere: én modell fra Ryobi (t.h.) og én fra Stiga. I bruk kom de relativt likt ut i funksjonalitet. Foto: Odd Richard Valmot

Stiga kaller sitt batterisystem for 48 volt. Ryobi oppgir 36 volt. Det er litt forvirrende, men Stiga bruker 12 celler i serie, mens Ryobi bruker 10. Det betyr at Stiga, målt med belastede celler slik som Ryobi, har 43,2 volt. Til syvende og sist er det watt og ikke volt som er målet på effekt, så med litt mer ampere er det hipp som happ om det er 36 eller 43,2 volt.

Stiga kan ha to batterier montert, Ryobi kan ha ett.

Valsen

I en et-trinns snøfreser er det valsen som både trekker inn og kaster ut snøen. Den er hjertet i mekanismen. Her vinner Ryobien ved å ha en stålvals med gummikant. Den er både mer solid, mer slitesterk og mer stillegående. Stigaen har en helstøpt plastvals. Den gjør jobben når den er ny. Spørsmålet er hvor lenge.

Styring

Når du freser snø, har du hele tiden behov for å vende utkastet. Stiga har en spak som gjør det lett å vri utkastet, mens på Ryobien må du bøye deg over. Da har du riktignok mer kontroll, men en spak er å foretrekke. Ulempen med spaken er at den er montert på håndtaket og gjør det tidkrevende å slå sammen freseren. Ryobien er veldig lett å slå sammen.

Litt større kastelengde, store hjul, gummivals og sammenleggbarhet taler for Ryobi, mens på inntaksbredden vinner Stiga med 51 cm mot Ryobis 45 cm. Temmelig likt altså, men ble vi tvunget til å velge, ville vi gått for Ryobien.

Motorskuffe

Ryobi har nettopp kommet med det de kaller en snøslynge til 2199 kroner uten batteri og lader. En 18 volts motorisert snøskuffe med 25 cm bredde på inntaket. Den skal passe til fast underlag, men den har vi ikke fått testet.

Artikkelen ble først publisert i TU-magasinet, nr. 7–8/2023