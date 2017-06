Teslagründeren ville bygge verdens raskeste tunnelboremaskin - nå er den i gang

I desember la Teslagründer Elon Musk ut en Twitter-melding om at han ble gal av biltrafikken og ønsket å bygge en tunnelboremaskin som kunne drive en tunnel under Los Angeles.

På et drøyt halvår har meldingen blitt virkelighet.

Denne uken kunne nemlig The Verge fortelle at tunnelboremaskinen er godt i gang med driving av Musks tunnel under Los Angeles, USA.

Lavere drivekostnader

Tunnelboremaskinen har fått navnet Godot, etter Samuel Becketts «Mens vi venter på Godot».

På The Boring Companys hjemmeside er det ikke mye informasjon å finne om den nye tunnelboremaskinen, men Musk har tidligere fortalt at maskinen skal gå mye raskere enn konvensjonelle tunnelboremaskiner.

På hjemmesidene kan man lese at Musk har et klart mål om å få ned kostnadene til tunneldriving til under en tidel av det kostnadene ligger på i dag.

Om dette er mulig med den nye maskinen står det derimot ikke noe om.

Godto har allerede drevet første del av tunnelen under Los Angeles. Foto: The Boring company/ Elon Musk

Økt effekt og automatisering

Musk ramser dog opp flere faktorer som må til for å få ned kostnadene ved driving av tunnel med tunnelboremaskin på hjemmesiden.

Først av alt, viser han til behovet for å redusere diameteren på tunneler som bygges.

Noe han mener kan kan kompensere for ved å plassere bilene som går gjennom tunnelen på elektriske skinner som frakter bilen inn og ut av tunnelen, fremfor å la de kjøre selv.

Det andre viktige punktet for å redusere kostnadene skal være å øke hastigheten på tunnelboremaskinene.

Dette mener han kan gjøres ved å øke maskinens effekt og automatisere større deler av tunnelboremaskinene.