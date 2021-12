Tesla Norge tilbakekaller flere Model Y-er: Hjulopphenget kan sprekke

Tesla har sendt ut e-post til flere norske Model Y-kunder om tilbakekalling av bilene for å inspisere hjulopphenget.

Ifølge e-posten skal problemet være at hjulopphenget ikke oppfyller produktspesifikasjonene. Det kan føre til at hjulopphenget kan deformeres eller sprekke, og muligens løsne fra opphengsleddene.

Dersom det skjer, kan hjulstillingen bli feil, som igjen kan påvirke hvordan bilen manøvreres. Kundene kan da høre unormal støy eller oppleve unormal styringsevne, heter det i e-posten.

Sjekk selv

Problemet gjelder visse biler bygget mellom juni 2020 og november 2021. Tesla har i skrivende stund levert ut over 7000 Model Y i Norge i år, og problemene skal etter hva TU kjenner til kun gjelde et mindretall av disse.

Kunder kan selv sjekke om deres kunder er del av tilbakekallingen ved å søke på VIN-nummeret på Teslas servicesider.

Tesla skriver i e-posten at de ikke er kjent med at det har skjedd ulykker eller personskader som følge av problemet.

21.599 biler berørt

Detter er del av tilbakekallingen av 21.599 biler som kinesiske State Administration for Market Regulation (SAMR) varslet om forrige uke.

Ut ifra hva vi kan tolke fra det Google-oversatte brevet fra SAMR, mener kinesiske myndighetene at feilen øker risikoen for kollisjonsulykker og utgjør en sikkerhetsfare. De råder brukerne til å kjøre forsiktig og kontakte servicesenter så snart som mulig etter at tilbakekallingen er implementert.

De norske Tesla Model Y-ene produseres ved Teslas Shanghai-fabrikk, i påvente av at Gigafactory Berlin åpner.

Teslas servicesentre vil inspisere og eventuelt reparere bilene kostnadsfritt for kundene. I brevet beklager Tesla ubeleiligheten, men nevner ingenting om noe godtgjørelse for kundene.

Mange tilbakekallinger

Tesla Norge vil ikke kommentere saken.

Tesla har hatt flere tilbakekallinger av ulike modeller, etter problemer med alt fra plastlister, bolter, servostyring og sikkerhetsbelter. Tidligere i år tilbakekalte produsenten flere tusen Model X og S for å bytte ut et minnekort som forårsaket problemer med infotainmentskjermen.

De er ikke alene om å tilbakekalle elbiler.

Tidligere i år ble alle Opel Ampera-e tilbakekalt for å få nytt batteri etter brannrisiko. Det samme skjedde med flere Hyundai Kona og Hyundai Ioniq.

2021 ble også året Ford måtte tilbakekalle flere eksemplarer av Mustang Mach-E ettersom frontruta og/eller panorama glasstaket kunne løse under fart.

Porsche måtte i sommer tilbakekalle over 1300 elbiler i Norge som følge av meldinger om tap av drivkraft.